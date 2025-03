VW Virtus, das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie "Mut" oder "Tapferkeit". Damit hat die Limousine auf den ersten Blick nicht ganz so viel gemein. Im Grunde ein Polo mit Passat-artigem Stufenheck, ist das Modell eine Art Neuinterpretation des VW Derby aus den späten 70er-Jahren und ein Hit in Südamerika.

Sieht von vorne aus wie ein Tiguan, ist aber wesentlich kleiner: der 2025 eingeführte VW Tera. Das City-SUV ist in Sachen Entwicklung und Fertigung ein rein brasilianisches Projekt und geht größentechnisch als aufgebockter Polo durch. Perspektivisch soll er neben seinem Heimatmarkt auch in sonstigen südamerikanischen Staaten sowie in Afrika in den Verkauf gehen.

Nachdem der Phaeton gefloppt war, traute sich VW nicht mehr so richtig in die Luxusklasse. Der konsequenteste Versuch eines Limousinen-Flaggschiffs nennt sich Phideon und positioniert sich als Bruder des Audi A6 zwischen Passat und dem längst eingestellten Phaeton. Auffällig ist vor allem der in China beliebte, äußerst lange Radstand des MLB-Modells. Zur Motorenpalette gehören ein 224 PS (165 kW) starker Vierzylinder sowie ein 299 PS-V6 (220 kW).

Über dem kompakten ID.4 positioniert, markiert der VW ID.6 das elektrische Pendant zum Touareg. Kurios mutet die Produktion an, die teilweise in Nordchina beim Joint-Venture-Partner FAW Volkswagen und teilweise bei SAIC Volkswagen im Süden des Landes stattfindet und deshalb den ID.6 Crozz und den ID.6 X mit minimalen Designunterschieden hervorbringt. Das eigens für China konzipierte Modell dürfte keine Chance in Europa haben.

Der in seinen Dimensionen gesehen große Bruder des Touareg startete 2016 in den USA als Atlas und in China als Teramont. Sieben Personen passen in das etwa 5,11 m lange SUV, das seit dem Facelift 2020 wahlweise mit 238 PS (175 kW) starkem Vierzylinder oder 280-PS-V6 (206 kW) angeboten wird und mit Allradantrieb ausgestattet werden kann.

Top-14 der unbekannten VW-Modelle

Lavida, Sagitar, Virtus – Deutschland kennt diese VW-Modelle nicht. Und doch gehören sie zu den meistverkauften Volkswagen der Welt. Neben Europa hat sich VW über die Jahrzehnte auch in weiteren Märkten und Kontinenten breit aufgestellt. Weil die Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, braucht es manchmal auch andere Autos – oder zumindest Autos mit anderen Namen. In Südamerika zum Beispiel ist der VW Virtus ein Hit: Der Polo mit Passat-artigem Stufenheck verkauft sich in sechsstelligen Einheiten. Doch nicht nur in Südamerika erfreuen sich Stufenheck-Modelle größter Beliebtheit, sondern auch in China. Der Asien-Pazifik-Markt ist neben Europa der wichtigste für Wolfsburg, dementsprechend breit gefächert ist die Palette an VW-Modellen. Neben den immer stärker nachgefragten SUV vertreibt VW elf verschiedene Stufenheckmodelle. Auch die Auswahl an SUV ist groß, was der US-amerikanische Markt mit den Modellen Taos, Atlas und Atlas Cross untermauert. In der Bildergalerie stellen wir die Top-13 der unbekannten VW-Modelle vor!

