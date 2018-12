Aus für den Verbrenner bei VW: Video In Zukunft nur noch elektrisch!

VW-Chefstratege Michael Jost hat Anfang Dezember 2018 bekanntgegeben, dass VW die Produktion des Verbrenner-Motors einstellen wird. Wann das der Fall sein wird und was in Zukunft unter der Haube der Modelle aus Wolfsburg für den Vortrieb sorgt, verrät unser Video!

