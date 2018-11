Ab 1. Januar 2019 gilt in Österreich Tempo 130 für Elektro-Autos. Auf 440 Kilometern des Autobahnnetzes sollen die Stromer in Zukunft bevorzugt werden. Bisher gilt dort aus Gründen des Umweltschutzes Tempo 100. Was die Regierung mit diesem Vorhaben bezweckt, erfahrt ihr im Video.

