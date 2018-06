Der malaysische Tuner SR Super Rocket hat sich den VW Scirocco vorgeknöpft und ihn zu einem echten Krawallbruder umgekrempelt. Das Ergebnis nennen sie Scirocco Blue Sky, was noch vermeintlich harmlos für die brutale Überarbeitung ist. Was an dem Raketen-Scirocco verändert wurde, verraten wir im Video!

