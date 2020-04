Das VW Scirocco Facelift kam 2014 zu den Händlern. Nach optischem sowie technischem Update ging 2015 der GTS an den Start. Das waren die Preise und die Größen der Felgen!

Die Wolfsburger legten mit dem VW Scirocco Facelift (2014) noch eine Schippe drauf. Ab einem Preis von 23.900 Euro gab es ihn als günstigste Variante mit dem 1,4-Liter-TSI-Benzinmotor mit 125 PS. Wer mehr Leistung wollte, für den stand der 2,0-Liter-TSI-Benziner mit 180, 220 oder 280 PS (R-Variante) zur Verfügung. Dieselfreunde fahren den 2,0-Liter-TDI entweder mit 150 oder 184 PS. Zur Auswahl standen ein manuelles Schaltgetriebe oder Doppelkupplung. Zur neuen und effizienteren Motorenpalette erhielt der Scirocco auch eine Rundumlifting. VW hatte die nun deutlich aggressiver wirkende Front stark überarbeitet und mit neuen Scheinwerfern ausgestattet. Das Scirocco Facelift trägt deutliche Züge des VW Golf 7. Am Heck des kompakten Dreitürers prangen LED-Rückleuchten und ein klappbares VW-Logo zum Öffnen der Heckklappe. Mehr horizontale Linien und die kräftig ausgearbeiteten Schultern betonen die Breite des Hecks. Serienmäßig zierten den VW Scirocco Facelift (2014) 16 bis 19 Zoll große Felgen. Mehr zum Thema: Scirocco 3 gebraucht kaufen

Preise und Felgen des VW Scirocco Facelift (2014)