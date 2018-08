In Kombination mit dem aufpreispflichtigem "Sport Select"-Fahrwerk ist auch Soundaktuator für einen kernigeren Klang an Bord.

Der neue VW Polo GTI Facelift (2015) mit 192 PS und optionalem Sport-Select-Fahrwerk. Wie wichtig letzteres ist, erfuhren wir bei der ersten Testfahrt!

Der sportlichste Polo, der neue VW Polo GTI Facelift rollte im Februar 2015 zum Händler: 236 km/h Spitze, nach 6,7 Sekunden Tempo 100 und mit 192 PS der bislang stärkste Serien-Polo aller Zeiten. Während sein Vorgänger nur mit Doppelkupplungsgetriebe angeboten wurde, ist der neue Polo GTI auch mit Handschaltung zu haben. Und diese ist sportlich-knackig ausgelegt, wie wir auf einer ersten Testrunde feststellten. Herzstück des kleinen Sportlers ist der neu entwickelte 1,8-Liter-Turbo-Vierzylinder mit Direkt- und Saugrohreinspritzung. Er geht kraftvoll ans Werk: Knapp über Leerlauf-Drehzahl (beim Schalter 1450 Touren) stellt er ein Drehmoment von 320 Newtonmeter bereit und gibt sich allzeit erfreulich elastisch. So ist ein Zwischenspurt auch ohne Zurückschalten rasch erledigt. Bei alldem entpuppt sich dieses Triebwerk als echter Leisetreter. Empfehlenswert ist das optionale "Sport Select"-Fahrwerk, das durch die "Sport"-Taste aktiviert wird. Dann klingt der Motor – dank Soundaktuator – deutlich kerniger. Zudem wechselt ein elektro-mechanisches Schaltventil in den Dämpfern auf eine straffere Kennlinie. Darüber hinaus schärft der Tastendruck das elektrische Gaspedal und sorgt für eine Anpassung der Servounterstützung der im neuen VW Polo GTI Facelift (2015) erstmals elektro-mechanischen Lenkung. Für das Werks-Tuning per Knopfdruck ruft VW moderate 280 Euro auf – dafür wird erstaunlich viel Sportlichkeit geboten. Man sollte es also direkt mitbestellen.

Doch auch das neue Serien-Fahrwerk des neuen VW Polo GTI Facelift (2015) überzeugt: Mit 15 mm Tieferlegung, neu abgestimmter Verbundlenkerachse, elektronischer Differenzialsperre XDS+ und speziellen 17-Zoll-GTI-Rädern (215/40 R 17) räubert der Polo lustvoll durch enge Kehren, auch die Seitenneigung ist hier kein Thema. Trotzdem bleibt das Sportfahrwerk sehr komfortabel. Für alle Fahrer-Informationen plus Unterhaltung steht die zweite Generation des modularen Infotainment-Baukastens bereit. Damit ist auch MirrorLink zur App-Nutzung mit kompatiblen Android-Smartphones an Bord. Mehr zum Thema: Das ist der VW Polo 6 GTI

