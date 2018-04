Wie alle GTI-Modelle ist auch der Polo an charakteristisch-roten Bremssätteln, den doppelten Auspuffendrohren und der roten Kampflinie in Grill und Scheinwerfern zu erkennen.

Der VW Polo 6 GTI (2017) kommt mit einem 200 PS starken Zweiliter-Vierzylinder und ist seit Anfang Dezember 2017 zu Preisen ab 23.950 Euro bestellbar. Alle Informationen zum sportlichen Kleinwagen!

Mit dem zwei Liter großen und 200 PS sowie 320 Newtonmeter starken Vierzylinder ist der VW Polo 6 GTI (2017) so stark wie der Golf GTI fünfter Generation – und mit einem Preis von 23.950 Euro nur etwa 1400 Euro teurer als der Vorgänger. Wie alle anderen GTI-Modelle auch, ist der Polo an charakteristisch-roten Bremssätteln, den doppelten Auspuffendrohren und der roten Kampflinie in Grill und Scheinwerfern zu erkennen. Wie der Basis-Polo ist auch der kleine Kraftmeier um zehn Zentimeter in die Länge gewachsen und bietet nun deutlich mehr Platz. Das ist der Technikspende aus dem Volkswagen-Konzern zu verdanken: So baut der VW Polo 6 GTI (2017) auf dem erweiterten Modularen Querbaukasten auf und darf sich im Technikbaukasten für das Infotainment und die Assistenzsysteme bedienen. Der Fahrer schaut nun auf ein digitale Kombiinstrument, einen riesigen Touchscreen im Armaturenbrett und darf sich auf die Abstandsautomatik verlassen. Durch das Längenwachstum hat der Kleinwagen spürbar mehr Beinfreiheit im Fond und einen um 25 Prozent gewachsenen Kofferraum.

Preis: VW Polo 6 GTI (2017) ab 23.950 Euro