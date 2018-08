Das VW Polo GTI Facelift (2015) verspricht mehr GTI-Feeling als jemals zuvor. Dafür sorgt auch ein neuer 1,8-Liter-Motor mit 192 PS. Das ist der Preis!

Da passen nicht nur die Karo-Sitze wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge: Nach den zahmen Varianten erhält nun auch das VW Polo Facelift GTI (2015) zum Preis ab 22.275 Euro seine Modellpflege und profitiert von den zahlreichen Verbesserungen der Modellpflege. Die überarbeitete Variante des Power-Kleinwagens feiert ihre Weltpremiere auf derm Autosalon Paris 2014 und wird kurze Zeit später in den Handel kommen. Angetrieben wird der VW Polo GTI 2014 wie bisher von einem aufgeladenen Vierzylinder-Motor, dieser verfügt nun aber über 1,8 Liter Hubraum und schickt 192 PS an die Vorderräder . So sorgt er für noch souveränere Fahrleistungen: Nach nur 6,7 Sekunden knackt der Top-Polo mit DSG die 100er-Marke, auf Wunsch ist auch ein manuelles Getriebe erhältlich. Mit einer Höchstgeschwnidigkeit von 236 km/h gehört das VW Polo Facelift GTI (2015) auch in dieser Disziplin zu den schnellsten Kleinwagen. Das neu abgestimmte Fahrwerk verspricht laut Volkswagen zusätzliche Dynamik, gleichzeitig soll auch der Komfort verbessert worden sein. Noch wichtiger dürfte vielen Kunden das auf den modularen Infotainment-Baukasten (MIB) basierende Navigationssystem sein, das mit vielen Online-Funktionen gesegnet ist und unter anderem auch eine MirrorLink-Steuerung von Smartphone-Apps erlaubt.

