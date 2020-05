Was beim Ausfahren aus einem Parkhaus alles schiefgehen kann, zeigt dieser Fahrer eines VW Passat eindrucksvoll. Erst ist es nur ein kleiner "Rempler", aber dann nimmt das Chaos seinen Lauf. Die Überwachungskamera an der Ausfahrt hat den Hergang des Unfalls und die Zerstörung komplett aufgezeichnet. Das Video (siehe unten) zeigt das Spektakel. Im Video oben präsentiert sich das VW Passat B8 Facelift.

