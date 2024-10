Demonstration eines Sicherheits-Features feiert riesen Erfolg

Diesen Überraschungserfolg hat niemand erwartet: Da erklärt ein deutscher Blogger, ganz unspektakulär in einem Passat sitzend, das proaktive Insassenschutzsystem des Wolfsburger Mittelklassemodells. Zack – Schrecksekunde! Was ist denn da passiert? Das wollen auch die User:innen auf Instagram wissen und sorgen für millionenfache Klicks. Die Demonstration des Sicherheitssystems wird zum meistgesehenen Reel auf der Plattform. In kürzester Zeit erreichten die Aufrufzahlen den dreistelligen Millionenbereich: Mit über 662 Mio. Views hat dieses Video einen neuen Rekord aufgestellt. Darüber freut sich der überraschte Blogger wohl genauso wie der aktuell eher angeschlagene Volkswagen-Konzern. Das Video unten zeigt das besagte Reel!​

Deutscher Blogger produziert das meistgesehene Reel bei Instagram:

