Peter Lustig stellte in seiner Sendung Löwenzahn so manches Kuriosum und neue Erfindungen vor – darunter tatsächlich schon 1983 ein Elektroauto, wie ein Youtube-Video zeigt. Nicht zuletzt auch, um spielerisch und leicht verständlich Umwelt- und Gesellschaftsthemen anzusprechen. So kommt er in einer Sendung von 1983 mit einem VW Golf vorgefahren. Doch handelte es sich hierbei um keinen "normalen" Golf, sondern um ein E-Auto. Was die Sendung nicht verrät: Es handelt sich um ein Versuchsfahrzeug von Volkswagen zur Erforschung des Elektroantriebs. Statt des 75-PS-Benzinmotors treibt ein Gleichstrom-Elektromotor den E-Golf an. Er ist an das serienmäßige Viergang-Getriebe angeflanscht. Mittels Bordlader funktioniert das Aufladen der aus 16 Sechs-Volt-Bleiakkus bestehenden Batterie über die normale 220-Volt-Steckdose. Eine volle Ladung dauert rund zwölf Stunden. Wie Peter Lustig bereits in den 1980er-Jahren das Elektroauto erklärt, zeigt das Video unten. Das Video oben erklärt, was passieren würde, wenn alle E-Autos fahren würden. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten VW Golf 8 (2019) Fünf Sterne im Crashtest

Auch interessant:

Peter Lustig über das Elektroauto im Video: