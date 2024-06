Die Power-Limousine aus dem Hause VW

Der VW ID.7 GTX (2024) bringt Allrad und noch mehr Performance mit. Was vom bereits vorgestellten und Tourer genannten Kombi (siehe unten) bekannt ist, gilt jetzt auch für die Limousine: Je ein E-Motor an Vorder- und Hinterachse sorgen zum einen für einen elektrischen Dualmotor-Allradantrieb (4Motion) und zum anderen für eine Systemleistung von 340 PS (250 kW). In rund sechs Sekunden soll die Limousine aus dem Stand auf Landstraßentempo beschleunigen. Der 86 kWh (netto) fassende Akku kann auf Reisen mit bis zu 200 kW aufgeladen werden.

Mit einer umfangreichen Serienausstattung, viel Platz und über 600 km Reichweite, soll die Limousine zum idealen Reisebegleiter werden. Das Fahrwerk erlaubt hierzu eine große und individuell einstellbare Spreizung von Komfort und Sportlichkeit. Der Antrieb ist aus Effizienzgründen hecklastig ausgelegt, sodass sich der Frontmotor nur bedarfsgerecht zuschaltet. AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut durfte sich den VW ID.7 GTX bereits persönlich anschauen!

