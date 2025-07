Auf dem 2024er ID. Treffen im schweizerischen Locarno vorgestellt, geht der VW ID.3 GTX Fire+Ice 2025 tatsächlich in den Verkauf. Die limitierte Sonderserie soll natürlich an den legendären VW Golf Fire and Ice aus den 1990er-Jahren erinnern.

Nur ein Jahr nach dem Debüt auf dem ID. Treffen 2024 in Locarno bringt Volkswagen 2025 den VW ID.3 GTX Fire+Ice in limitierter Auflage in den Handel. Wie schon beim legendären Golf II Fire and Ice entstand das Modell in Kooperation mit dem Münchner Modeunternehmen Bogner, genauer: dessen Submarke Bogner Fire+Ice. Das aufwendig gestaltete Sondermodell wird in nur 1990 Exemplaren gebaut – eine Hommage an das Geburtsjahr des Golf-Sondermodells. Der Einstiegspreis liegt in Deutschland bei 56.020 Euro (Stand: Juli 2025).

Der ID.3 GTX Fire+Ice orientiert sich klar an seinem Vorbild von 1990. Die Außenfarbe trägt den Namen Ultra Violet Metallic, eine Reminiszenz an das ursprüngliche "Dark Violett Perleffekt". Ergänzt wird der Auftritt durch eine transparent-matte Folierung im Fire+Ice-Muster an der C-Säule sowie rote Akzente in "Flaming Red" an den Dachrahmenleisten und der roten GTX-Nabenabdeckung. Die 20-Zoll-Felgen "Locarno" zeigen sich in Ultra Violett Metallic mit Glanzdrehung, während der Dachkantenspoiler das historische Fire and Ice-Logo ziert. Spezielle LED-Heckleuchten mit abgedunkeltem Finish und Lichtprojektionen der Elemente "Fire" (Fahrerseite) und "Ice" (Beifahrerseite) unterstreichen den exklusiven Anspruch.

Der VW ID.3 GTX (2024) im Video:

Innenraum mit zweigeteiltem Farbkonzept

Im Innenraum wird das Thema "Feuer und Eis" konsequent weitergeführt. Die Fahrerseite ist in "On Fire Red", die Beifahrerseite in "Keep Cool Blue" gehalten – jeweils inklusive farblich abgestimmter Nähte, Logos und Applikationen an Sitzen, Lenkrad, Türverkleidungen und Fußmatten. Die Sitze erinnern in ihrer Steppung und Materialanmutung an Daunenjacken und tragen mittig einen Zierreißverschluss mit Fire+Ice-Logo. Unter den Sitzinnenflächen befindet sich, wie schon beim Showcar, ein Verweis auf das originale Design des Golf II Fire and Ice.

Zwei Leistungsstufen mit bis zu 240 kW (326 PS)

Technisch basiert das Sondermodell auf dem VW ID.3 GTX Performance. Zur Wahl stehen zwei Motorvarianten:

210 kW (286 PS): optional mit adaptivem Sport-DCC-Fahrwerk

240 kW (326 PS): serienmäßig mit Sport-DCC, 0–100 km/h in 5,7 s, 200 km/h Spitze

Beide Versionen verfügen über ein maximales Drehmoment von 545 Nm und eine Lithium-Ionen-Batterie mit 79 kWh Netto-Kapazität. An DC-Schnellladesäulen lädt das Modell mit bis zu 185 kW, was eine Ladezeit von zehn auf 80 Prozent in etwa 26 min ermöglichen soll. Die kombinierte WLTP-Reichweite beträgt laut Hersteller bis zu 591 km.

Rückblick: Der Golf II Fire and Ice

Das Original von 1990 wurde als sportliches Sondermodell des Golf II in Kooperation mit Willy Bogner konzipiert. Die auffällige Lackierung in Dark Violett Perleffekt, spezielle Leichtmetallräder und Motorisierungen zwischen 90 und 160 PS (66 bis 118 kW) machten ihn zur stilprägenden Erscheinung der frühen 90er. Statt der geplanten 10.000 Einheiten wurden letztlich 16.700 Fahrzeuge verkauft – für Volkswagen ein überraschender Erfolg.