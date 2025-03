Der Blick in die Sondermodelle des VW Golf 2 gleicht einem Besuch auf dem Christopher Street Day: alles so schön bunt hier! Wir zücken nochmal die coolsten Versionen wie Fire and Ice und Country Chrom-Edition.

Dieser Wolfsburger ist ein waschechter Wolf im Schafspelz: Äußerlich kaum von den üblichen Versionen des Millionensellers zu unterscheiden, stecken im nur 71 Mal gefertigten Golf Limited Allradantrieb und 210 PS (154 kW). Volkswagen Motorsport zeichnete verantwortlich für die unheilige Verschmelzung der G-Lader-Technik und des 16-Ventil-Kopfes. Überraschenderweise verzichtete man auf Spoiler und Anbauteile à la Rallye-Golf, stattdessen sorgten Breitreifen und Sportfahrwerk für Fahrleistungen, die in den Spitzenwerten von 220 km/h Höchstgeschwindigkeit und einer 0 auf 100 km/h-Zeit von etwa sieben Sekunden gipfelten. Während der Über-Golf 1989 in Handarbeit für 68.500 Mark verkauft wurde, erzielte ein Modell 2018 bereits einen Preis von mehr als 100.000 Euro.

Dieser ginstergelbe Golf war zwar nicht für die Privatkundschaft bestellbar, aber dennoch ein auffälliger Farbklecks auf den deutschen Straßen der 80er und 90er. So verfügte der Post-Golf wahlweise über Bleche statt der hinteren Seitenfenster und einen auf die Rückbank ausgeweiteten Kofferraum. Der eigentliche Clou aber war das Zweipunkt-Gurtsystem: Es war an der Tür angeschlagen, sodass man schnell ein- und aussteigen konnte, ohne sich an- und abschnallen zu müssen. Das hier gezeigte Modell mit nicht originalen Felgen gelangte offenbar an Privatbesitzer mit sarkastischer Ader ("Deutscher Bundesrost").

War schon der Rallye-Golf umstritten, sprengte der VW Golf 2 Dynamite jegliche Geschmacksgrenzen. Dabei handelte es sich um eine Sonderserie von 150 Exemplaren, die von Tuner Kamei eingekleidet und anschließend über das VW-Händlernetz vertrieben wurde. Zum Hingucker avancierte der Kompakte dank seiner Rammbügel und Dachgepäckträger in Pink oder Mintgrün sowie der – diplomatisch gesagt – herausstechenden Frontmaske und des nicht minder markanten Heckflügels. Fast noch kurioser: Der Dynamite fußte auf der Fire and Ice-Edition und verfügte deshalb sowohl über die Perleffektlackierung als auch die lila-blauen Sitze. Im Verbund mit den Farbakzenten außen eine wahrhaft denkwürdige Farbkombination.

Ist der kantige Look des Rallye-Golf heute Kult, kam das 5000 Mal gefertigte Homologationsmodell anno 1989 nicht unbedingt gut an. Kritische Menschen sahen in seinen eckigen Scheinwerfern und dem lackierten Grill eine billige Tuning-Schüssel, die darüber hinaus zu viel verbrauchte und trotz 160 PS (118 kW) und Allradantrieb nicht wirklich vom Fleck kam. So nahm ihm der gleich starke G60 GTI beim Standardsprint mehr als eine Sekunde ab (8,3 zu 9,5 s). Wer sich dennoch auf das Abenteuer einließ, durfte sich über schöne BBS-Räder, Sportfahrwerk, ABS und gegen Aufpreis sogar Recaro-Sportsitze freuen.

Die Generation Boris Becker erinnert sich: 1985 holte "Bobele" mit gerade einmal 17 Jahren den Titel in Wimbledon, Deutschland war im Tennis-Fieber. VW reagierte umgehend und brachte noch im selben Jahr den Golf Match heraus, ein wundervoller Tribut an den Zeitgeist, über den man heute nur noch schmunzeln kann. Auch Tornadorot und Vesuvgrau waren als Farben erhältlich, aber besonders das Alpinaweiß passte gut zum hellgrauen Innenraum. Leider fanden sich in der Ausstattungsliste weder farblich passende Tennisschuhe noch -schläger.

"Fire and Ice", da lecken sich nicht nur Modefans die Finger. Zur gleichnamigen Filmreihe und Modekollektion legte Willy Bogner Junior am Golf 2 Hand an. Neben dem effektheischenden Perleffektlack in Dunkelviolett lockte die Version auch mit Kotflügelverbreiterungen für 185er-Schlappen, violett-blauen Sportsitzen sowie einem Drehzahlmesser. In den Modelljahren 1990 bis 1991 konnte die Kundschaft den Fire and Ice-Golf sowohl mit 80 PS-Diesel (59 kW) als auch mit dem doppelt so starken G-Lader-Benziner mit 160 PS (118 kW) bestellen.

Ein VW Golf 2 war auch in den 1980er-Jahren ein Siegertyp in der Summe seiner Eigenschaften. Aber so ein 55 PS (40 kW) starker Dreitürer ging selbst bei Romantiker:innen höchstens als Mauerblümchen durch und übte einen ähnlichen Kaufreiz aus wie ein Sack Kartoffeln im Supermarktregal. Doch die Marketing-Abteilung in Wolfsburg war fleißig – und so hagelte es plötzlich Sondermodelle, sodass selbst so mancher VW-Händler nicht mehr ganz durchblickte. In zehn Produktionsjahren entstanden mehr als einhundert Versionen vom braven CitySTROMer bis zum legendären Limited.

Fire and Ice & Country Chrom-Edition: Das sind die coolsten VW Golf 2-Sondermodelle

Unüblich war auch der Aufwand, mit dem die Zweier-Gölfe entwickelt wurden: Während sich manche Sondermodelle nur über spezielle Lackierungen und Polster aus der Masse hoben, gingen Varianten wie der Golf 2 Country richtig in die Tiefe, pardon, Höhe. Selbst der kuriose Offroad-Golf blieb nicht von weiteren Differenzierungen verschont, wie die hier gezeigte Chrom-Edition veranschaulicht. Und die Fire and Ice-Version sorgt bis heute für "Ahhs" und "Ohhs" in der Szene. Welche Sondermodelle den VW Golf 2 sonst noch unvergesslich machten, zeigen wir in der Bildergalerie!