Der VW ID. R knackt den nächsten Rekord! Mit Rennfahrer Romain Dumas am Steuer, bezwingt der Elektro-Sportler die Nürburgring-Nordschleife in 6:05,336 Minuten. Damit entrohnt das Duo den englischen Rennfahrer Peter Dumbreck, der die grüne Hölle am Steuer des Nio EP9 in 6:45,900 nahm. Alles zur Rekordfahrt im Video!

Elektroauto VW ID. R: Rekord Nürburgring-Norschleife/Pikes Peak ID.R bricht Nordschleifen-Rekord