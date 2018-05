Dieser VW Golf 6 R hat's faustdick hinter den Ohren. HGP entfernte den serienmäßigen Zweiliter-Vierzylinder und setzte an seiner Stelle den 3,6 Liter großen V6 aus dem VW Passat R36 ein. In Zusammenarbeit mit Chipprofi soll der Golf nun brutale 800 PS auf die Kurbelwelle stemmen. Weit entfernt von den serienmäßigen 270 PS oder den ursprünglichen 300 PS des V6-Motors! Was diese famose Motorleistung mit dem VW Golf R anstellt, zeigt dieses Video!

