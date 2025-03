Kofferraum-Organizer: Test

Um Werkzeug, Autopflege-Utensilien, den Wochenendeinkauf und mehr sicher zu verstauen, gibt es spezielle Kofferraum-Organizer. Wir haben interessante Produkte von Einkaufs- und Thermobox über Lenkrad-Tisch und Mülleimer bis zum Sakko-Bügel einem Test unterzogen!

Kofferraum-Organizer im Test

Athlon Tools Premium

Die 60-l-Kofferraum-Organizer mit beigelegtem Deckel verfügt über variable Trennwände und einen wasserfesten Boden. Ausgelaufene Milch sollte also nicht die Velours-Auskleidung des Gepäckabteils verschmutzen. Dank Klettstreifen unter dem Athlon ist das Verrutschen auch bei scharfer Kurvenfahrt ausgeschlossen. Die Falttasche besteht aus strapazierfähigem Oxford-Gewebe und kann je nach Bedarf auch um die Hälfte verkleinert und durch Kunststoff-Schnapper gesichert werden. In voller Größe betragen die Abmessungen 60 x 32 cm. Dank einer Höhe von 37 cmlassen sich Cola- und Weinflaschen im Test sogar stehend verstauen.

Positiv Stabile Seitenteile und solide Tragegriffe Negativ Außentaschen an Längsseiten nicht elastisch

Ezilif Kofferraum Organizer

In die faltbare Kofferraumtasche passen bis zu 68 l. Boden, Deckel, Seiten und Trennwände sind wasserdicht und mit wärmedämmender Alu-Folie ausgelegt – gut, um Lebensmittel aus der Kühltruhe zu transportieren. Zwei abnehmbare Trennwände ermöglichen eine flexible Raumaufteilung. Praktische Außentaschen aus elastischem Mash-Material nehmen Kleinkram auf, die Stirnseiten bieten zudem breite, feuchtigkeitsgeschützte Taschen. Mit den soliden Kunststoffgriffen lässt sich die voll gepackte Tasche (zu zweit) im Test recht gut tragen. Via Falttechnik kann der Organizer auch auf die Hälfte verkleinert werden.

Positiv Außen hochwertiger Perlbaumwollstoff, gut faltbar, kompakt Negativ Der Deckel lässt sich nur mühevoll aufsetzen und abnehmen

Testsieger: Oasser Kofferraumtasche

Zusammengefaltet dient dieser Kofferraum-Organizer als Laptop-Tasche. Er lässt sich in zwei Stufen auf 63 l Stauvolumen vergrößern, über variable Zwischenwände wird die Raumaufteilung dem jeweiligen Einsatzzweck angepasst. Dank des soliden Oxford-Gewebes sind die Außenwände abriebfest, wasserdicht und leicht zu reinigen. Wahlweise kann auch ein Deckel per Klettverschluss genutzt werden. Klettbänder am Boden verhindern das Verrutschen im Kofferraum (so den Kofferraum wirksam vor Kratzern und Schmutz durch Hunde schützen). Besonders solide fallen im Test die Tragegriffe aus elegant geformtem Aluminium aus. Neben einer Seitentasche mit Klapp-Verschluss nehmen vier elastische Mash-Taschen an der Längsseite allerlei Kleinkram auf.

Positiv Hochwertig , elegante Griffe, praktische Faltung Negativ Recht schwer , wird nur in Schwarz angeboten

X-Cosrack Kofferraumtasche

Zusammengelegt ist die Kofferraumtasche recht kompakt. Sie lässt sich stufenweise bis auf vier Segmente und eine Länge von 115 cm vergrößern. Damit ist sie quer platziert sogar für den Kofferraum eines BMW 2er Gran Tourer überdimensioniert. Die äußeren Quader werden über einen nur schlecht gleitenden Billig-Zipper verschlossen. Das wasserfeste Material ist nicht – wie in der Werbung gezeigt – steif und glatt, sondern eher nachgiebig und wirkt durch das knittrige Außenmaterial nicht gerade hochwertig. Im Test lässt sich die Faltbox per Klettband und zusätzliche mitgelieferte Spanngurte befestigen, was nur sinnvoll ist, wenn das Stauabteil des Fahrzeugs nicht mit Teppichboden ausgelegt ist.

Positiv Nimmt viel auf , zusammengelegt kompakt verstaubar Negativ Wirkt billig , niedrige Höhe, mäßig funktionierende Verschlüsse

Zaroso Kofferraum Organizer

Ein aufgeräumtes Stauabteil mit minimiertem Platzverlust bieten Kofferraum-Organizer, die an der Rücklehne befestigt werden. Das Produkt von Zaroso haftet via Klettband und Kopfstützengurten. Neben drei Klapptaschen aus festem Persenningstoff gibt es fünf elastische Mash-Taschen. Vorteil: Die Sucherei hat ein Ende, man sieht sofort, wo sich was befindet. Gut im Test: Die recht schmalen Aufbewahrungsfächer sorgen dafür, dass zum Beispiel Reinigungsmittel-Flaschen stets aufrecht stehen und so nicht auslaufen können.

Positiv Kompakter Organizer , viele Fächer und Taschen, gute Befestigung Negativ Knittrige Materialien , für Klein- und viele Kompaktwagen zu breit

Ergocar Luxus Organizer

Unbenutzt ist diese Kofferraumtasche platt wie ein Aktendeckel. Durch Auffalten und Fixieren an Klettbandleisten entsteht eine Box mit knapp 30 l Fassungsvermögen. Das elegant gesteppte Kunst-Leder gibt es in vier verschiedenen Farb-Kombinationen. Auch hier helfen Klettis gegen Verrutschen im Kofferraum, ein solider Griff erleichtert im Test den Transport.

Positiv Elegant , sauber gesteppt, kompakt, schnell auf- oder abgebaut Negativ Riecht anfangs unangenehm beißend, keine Innenaufteilung

Preis- Leistungs-Sieger: Kofferraumtasche Toolbag S

Den Kofferraum-Organizer des Auto-Zubehör-Spezialisten Walser gibt es in drei verschiedenen Größen. Die kleinste Tasche, das Modell S, eignet sich mit ihren Abmessungen von 32 x 29 x 12 cm im Test hervorragend etwa für Bordwerkzeug plus zwei Literflaschen Reinigungsmittel. Mit Klettband und zusätzlichen Druckknopfbefestigungen lässt sie sich im Auto an verschiedensten Stellen fixieren. Elastische Innenbänder sorgen für den auslaufsicheren Flaschen-Transport. Und: Der weiche Industriefilz vermeidet Scheuerstellen an anderem Gepäck im Auto.

Positiv Preiswert und kompakt , hochwertig verarbeitet Negativ Tragegriff ungünstig platziert und nicht formbeständig

Samoleus Auto-Mülleimer

Diese zusammenfaltbare Abfalltasche für unterwegs lässt sich an unterschiedlichen Stellen im Auto platzieren und mit Zurrgurten befestigen. Allerdings wird das im Test schon bei Kompaktwagen zwischen den Sitzlehnen knapp. Dafür schluckt der Auto-Mülleimer mit 11,5 l Volumen den Reiseabfall einer ganzen Familie. Innen ist er wasserfest und auswaschbar, der Einwurf besteht aus mehr schlecht als recht selbstschließendem Kunstleder. Zusätzliche flache Außentaschen dienen zum Beispiel als Taschentuch- oder Handy-Halter.

Positiv Großer Einwurf , genug Platz für den Müll der ganzen Familie Negativ Keine Vorrichtung für austauschbare Müllbeutel vorgesehen

Sehr empfehlenswert: Knodel Auto-Mülleimer mit Deckel

Nach wie vor bietet kaum ein Auto-Hersteller etwas für die Abfall-Entsorgung an. Neben dem Modell von Samoleus gibt es nun auch eine Alternative von Knodel, die im Test mit ihrer kompakten Bauform, dem Kunstleder-Einwurf samt Geruchsverschluss sowie dem hochwertigen, hellen Außenmaterial inklusive Außentasche überzeugt. Innen ist die Auto-Mülltasche wasserdicht ausgekleidet und lässt sich so recht gut reinigen. Wird sie nicht gebraucht, kann sie platt zusammengefaltet gut verstaut werden. Für die Anbringung im Beifahrer-Fußraum, zwischen den Vordersitzlehnen oder an der Kopfstütze gibt es passende Gurte.

Positiv Preiswert , solide verarbeitet, praktisch in der Handhabung Negativ Keine Vorrichtung für austauschbare Müllbeutel vorgesehen

Auto Lenkrad-Laptoptisch

Diese simple Tischkonstruktion soll einfach durch Aufstecken am Lenkrad festklemmen – soweit das Werbeversprechen. Doch an drei von vier Testfahrzeugen klappte es überhaupt nicht. Beim in der Galerie abgebildeten Mercedes-Lenkrad war die Arretierung nur wackelig und mit extremer Schräglage möglich. Der Apfel rollte stets herunter, der Getränkebecher drohte umzukippen. Zudem ist für einen Laptop die Auflagefläche viel zu kurz, allenfalls lässt sich hier ein Tablet nutzen, doch bequem oder gar empfehlenswert ist das nicht.

Positiv Leicht und gut verstaubar , Vertiefung für Kugelschreiber Negativ Zu wackelig , zu klein, passt bei vielen Autos nicht

Ohmotor Auto Multifunktionstisch

Was gerade in dieser Zeit ein willkommenes Hilfsmittel für ein mobiles Büro sein könnte, enttäuscht im Test: Ist das Klapp-Tischchen endlich mühevoll montiert, versagt es in der Praxis komplett: Es ist wackelig und nicht wirklich belastbar, für einen Laptop zu klein, und bei handschriftlichen Notizen geben Schraub- und Klemmverbindungen allzu leicht nach. Zudem spiegelt die glänzende Oberfläche so stark, dass man bei ungünstigem Sonnenstand geblendet wird. Der Auszieh-Cup-Holder ist zudem eine recht wackelige Angelegenheit.

Positiv Passt bei vielen Lenkradmodellen , große Einstellmöglichkeit Negativ Mühevoller Anbau , mäßige Qualität, wackelig, schlecht zu verstauen

Walser Autokleiderbügel

Wer mit knitterfreiem Sakko ankommen will, findet hier eine preiswerte Option. Das Drahtgestell aus österreichischer Produktion wird einfach an den Kopfstützen-Rohren angeklipst. Die Kunststoffkappen an den Bügelenden lassen sich auf Tastendruck um mehrere Zentimeter stufenlos verschieben. So können auch Jacketts mit kleiner oder besonders großer Konfektionsgröße gut aushängen. Das Zubehörteil aus verchromtem Stahl wirkt im Test hochwertig und ist auch für schwere Mäntel stabil genug.