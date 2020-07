Ist beim Arteon bislang bei 272 PS Schluss, gesellt sich in der zweiten Jahreshälfte 2020 das Topmodell VW Arteon R mit 320 PS dazu. Es ist die Antwort auf kritische Stimmen, die in der Oberklasse einen potenteren Motor erwarten. Alle Informationen zu Preis, Innenraum & Motor!

Mit seinem eigenständigen, selbstbewussten und ja, sogar aggressiven Auftritt weiß der VW Arteon R (2020) durchaus zu beeindrucken. Mit ihm hat Wolfsburg ab der zweiten Jahreshälfte 2020 für leistungshungrige Autofahrer die richtige Antwort im Programm. Der 2,0-Liter-Vierzylinder, der im ausgelaufenen Golf 7 R auf 310 PS kam, legt in der nächsten Evolutionsstufe sogar noch eine Schippe drauf. Im VW Arteon R (2020) leistet er 320 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 420 Newtonmeter bereit, die er dank 4Motion-Allradantrieb und Torque-Vectoring gut auf die Straße bringen dürfte. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Seine Leistung stellt der VW Arteon R (2020) auch optisch zur Schau: Die Frontschürze fällt nochmals dynamischer als die der bekannten R-Line aus, es gibt 20-Zoll-Leichtmetallräder und zwei große, zusätzliche Lufteinlässe in Hochglanz-Schwarz, hinter denen sich die Ladeluftkühler verbergen. Am Heck sitzen nicht weniger als vier großformatige Endrohre. Mehr zum Thema: Der VW Arteon Shooting Brake R

Preis, Innenraum und Motor des VW Arteon R (2020)