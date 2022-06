Spannende Geschichten erzählen, Wissen auf der Spur sein, unterhalten und dabei verschiedensten Kanäle bedienen: Magazin, Internetseite, soziale Medien und Video. So klappt es mit dem Volontariat bei der AUTO ZEITUNG und der Bauer Media School!

Wer ist die AUTO ZEITUNG?

Bei Autozeitung.de schreiben Autoexperten für Autofans. Seit über 50 Jahren gehören wir zu den führenden Automagazinen in Deutschland. Pro Jahr messen und fahren die AUTO ZEITUNG-Testredakteure über 500 Fahrzeuge. Wer unsere knallharten Tests liest, weiß genau, welches Auto zu ihm passt oder nicht. Und wir sitzen als Erste am Steuer, wenn es ein neues Auto zu fahren gibt – oft Monate vor der Markteinführung.

Inhalte und Fakten zur Journalistenschule

Dauer: 1,5 Jahre

Einstellungstermin: 01. Oktober – eine Bewerbung ist ganzjährig möglich!

Schule: Der Theorieteil findet an unserer hauseigenen Journalistenschule statt.

Jährlich vergibt die Bauer Media Group folgende Plätze an der Journalistenschule:

Text (15-18 Vakanzen)

Foto (1-2 Vakanzen)

Layout (1-2 Vakanzen)

Wie läuft meine Ausbildung an der Journalistenschule ab?

Die Journalistenschule bietet in 18 Monaten eine praxisnahe und fundierte Ausbildung zum/zur Redakteur:in. Bei der Ausbildung können sich die Journalistenschüler:innen zwischen den Schwerpunkten Text, Bild oder Layout entscheiden. Darauf werden auch die Praxiseinsätze abgestimmt. An der Journalistenschule werden Grundlagen gelehrt, dazu gehören:

Recherchetechniken

Interviewtechniken

Journalistische Stilmittel

Journalistische Darstellungsformen

Medientheorie

Presserecht

Die Journalistenschüler:innen erwerben Basiskenntnisse und Kompetenzen in allen Bereichen des Journalismus, also im Bereich des Print-, Online-, Hörfunk-, Fernseh- und Fotojournalismus. Acht Monate der Journalistenschule verbringen sie in der Stammredaktion. Das ist die Redaktion bei Bauer Media, welche die Basis für die Ausbildung an der Journalistenschule ist. Journalistenschüler:innen können sich also speziell für eine bestimmte Medien-Marke von Bauer Media bewerben, etwa der AUTO ZEITUNG. Beim Einsatz in der Stammredaktion können sie Inhalte aktiv mitgestalten und am Redaktionsalltag teilnehmen. Hierzu gehören zum Beispiel:

Themenfindung

Recherchieren

Texte verfassen

Fotoproduktionen begleiten

Darüber hinaus sind vier Hospitanzen in anderen Redaktionen von Bauer Media vorgesehen. Hierzu gehört eine Wunschhospitanz in einer anderen Medienmarke von Bauer Media. Außerdem erhalten Journalistenschüler:innen bei der Digitalabteilung Bauer Xcel Media Einblicke in die Welt des Onlinejournalismus und durchlaufen eine weitere Hospitanz je nach Schwerpunkt (Text, Bild, Foto). Sie lernen in Halle oder Magdeburg die Abläufe einer Tageszeitung kennen. Als Bildredakteur:in hospitieren sie in einer externen Fotoagentur. Die angehenden Graphiker:innen steigen in der Reproduktion tiefer in die Grundlagen der Bildbearbeitung ein. Auch die schulischen Inhalte sind angepasst. Neben durchgeführten Trainings von der Akademie für Publizistik in Hamburg werden auch unsere eigenen Chefredakteur:innen zu deinen Dozent:innen. Gemeinsam wird an spannenden Projekten gearbeitet und als krönenden Abschluss entwickelt die Klasse ein eigenes Print- oder Onlinemagazin.

Was sollte ich mitbringen?

Abschluss: Abitur, ggf. abgeschlossenes Studium

Diese Eigenschaften sind von Vorteil:

Im Falle der AUTO ZEITUNG: Hohe Autoaffinität und entsprechendes Hintergrundwissen

Interesse und Leidenschaft für Print- und Onlinemedien

Affinität, Themen auf den Grund zu gehen

Gute Allgemeinbildung

Erste Erfahrungen z.B. durch Praktika in Medienhäusern

Für die Bereiche Layout und Bild: Visuelles Verständnis und Kenntnisse in gängigen Bildbearbeitungsprogrammen

Was sollte in meiner Bewerbung für das Volontariant enthalten sein?

Bewerbungszeitraum: Man kann sich ganzjährig für die Journalistenschule bewerben und die Bewerbungsunterlagen an uns versenden. Darin enthalten sollten sein:

Anschreiben

Lebenslauf mit Lichtbild

Kopie der Zeugnisse

eventuelle Praktikanachweise

max. fünf Arbeitsproben

Selbstporträt (eine DIN A4 Seite)

Was verdiene ich während der Journalistenschule?

Als Journalistenschüler:in 1150 Euro.

Wo bewerbe ich mich auf das Volontariat?

Das geht ganz leicht über folgenden Link: Hier bewerben!