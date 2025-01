Starte jetzt die Journalistenausbildung bei der AUTO ZEITUNG

Spannende Geschichten erzählen, Wissen auf der Spur sein, unterhalten und dabei verschiedenste Kanäle bedienen: Magazin, Internetseite, soziale Medien und Video. So klappt es mit dem Volontariat bei der AUTO ZEITUNG und der Bauer Media School!

Wer ist die AUTO ZEITUNG?

Bei Autozeitung.de schreiben Autoexpert:innen für Autofans. Seit über 50 Jahren gehören wir zu den führenden Automagazinen in Deutschland. Pro Jahr messen und fahren die AUTO ZEITUNG-Testredakteure hunderte Fahrzeuge. Wer unsere knallharten Tests liest, weiß genau, welches Auto zu den eigenen Bedürfnissen passt oder nicht. Und wir sitzen als Erste am Steuer, wenn es ein neues Auto zu fahren gibt – oft Monate vor der Markteinführung.

Next Stop Redakteur – das bietet die Journalistenschule der Bauer Media Group

Praxis und Theorie in einer unschlagbaren Kombination und über verschiedene Medienkanäle hinweg – das ist das Konzept unserer Journalistenschule. In 18 Monaten bieten wir nach dem Leitgedanken "Aus der Praxis für die Praxis" eine fundierte Grundlagen-Ausbildung in Print, Digital, Social, Data und Audio. Neben Trainings von der Akademie für Publizistik in Hamburg werden auch Kolleg:innen zu Dozent:innen und teilen ihr langjähriges Wissen verschiedener Fachrichtungen zu Themen wie Blattmachen, Digitaljournalismus, Datenanalyse, Podcasting, Mobile Journalismus oder KI im Journalismus.

Neben drei Theorie-Einheiten besuchen Teilnehmende der Journalistenschule insgesamt fünf journalistische Stationen in den verschiedenen Themenbereichen des Bauer Verlags: Health, Adivsory & Leisure, Food, People & Stars, TV oder Auto. Und dem Digital Content Bereich im Bereich Frauen, Lifestyle, Food, Auto, Content Commerce oder SEO. Die Hospitanzen sind zwischen drei und sechs Monate lang.

Zum Ende der Ausbildung arbeitet der Jahrgang an einem digitalen Abschlussprojekt – vom Blog über TikTok-Channel bis zur neuen Medienmarke – bei dem erlernte Fähigkeiten selbstständig umgesetzt werden. Mehr Infos gibt es auf dem Instagram-Profil und dem Bauer Media Blog!

Fakten zur Ausbildung in der Übersicht:

Dauer

Eineinhalb Jahre

Einstellungstermin

Erster Oktober

Schule

Der Theorieteil findet an der hauseigenen Journalistenschule in Hamburg statt

Was sollte ich mitbringen?

Abschluss

Abitur, ggf. abgeschlossenes Studium

Eigenschaften

Interesse und Leidenschaft für Print- und Onlinemedien

Erste Erfahrungen in dem von Dir gewählten Bereich, z.B. durch Praktika

Gute Allgemeinbildung

Was sollte in meiner Bewerbung enthalten sein?

Bewerbungszeitraum:

Ganzjährig möglich

Bewerbungsunterlagen

Anschreiben, Lebenslauf mit Lichtbild

Kopie der Zeugnisse

eventuelle Praktikumsnachweise

max. fünf Arbeitsproben

Selbstporträt zum Thema "Wer bin ich und wie sehe ich mich selbst" (eine DIN A4 Seite)

Bewerbungsprozess

Reiche Bewerbungsunterlagen inkl. des Selbstporträts über folgenden Link ein: Hier auf einen Platz in der Bauer Journalistenschule bewerben! Wenn ein Bereich interessiert ist, wird zum Gespräch eingeladen und ggf. auch zum Probearbeiten.

Was bietet die Bauer Media Group als Arbeitgeber?