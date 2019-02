Mindestens genauso kultig wie die Dodge Viper ist ihr gleichnamiges Zehnzylinder-Triebwerk. Chrysler hatte mit dem V10 so einige Pläne – hat viele davon jedoch leider nicht in die Tat umgesetzt. 2017 soll die Dodge SRT Viper mit dem größten Serienmotor eingestellt werden, das Schicksal des Motors ist noch offen, trotzdem blicken wir im Video schon mal auf die verrücktesten Chrysler-Konzepte zurück, in denen der Viper für ordentlich Vortrieb gesorgt hat. Mehr zum Thema: Dodge Viper wird eingestellt

Neuheiten Dodge Viper (2020): Erste Gerüchte Steht die Viper von den Toten auf?