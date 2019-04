Verbrennungsmotor bei der Arbeit: Video In den Zylinder geguckt!

An sich ist die Arbeitsweise von Verbrennungsmotoren seit über 100 Jahren einer breiten Öffentlichkeit bekannt, aber einen Blick in einen laufenden Motor kann man dennoch nur äußerst selten werfen. Wer sich schon immer gefragt hat, wie das normalerweise rasend schnell ablaufende und sich tausendfach wiederholende Spiel von Ansaugen, Verdichten, Arbeiten und Ausstoßen im Zylinder eines gewöhnlichen Hubkolbenmotors eigentlich in Zeitlupe aussieht, sollte sich das folgende Video nicht entgehen lassen!

Verbrennungsmotor bei der Arbeit im Video: