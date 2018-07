Viel Leistung und Drehmoment sowie ausgezeichnete Fahrbarkeit sind die großen Stärken des Audi-Turbo-Fünfzylinders als Vierventiler.

Als Audi seine Allrad-Baureihe 1980 auf dem Genfer Salon startete, machte der brandneue quattro sofort klar: Ich bin ein Sportler! Mit weit ausgestellten Radhäusern beschritt er formensprachlich einen eigenen, dem Rennsport verschriebenen Weg, und auch hinsichtlich der Antriebskonzeption betrat er Neuland. Als erster in nennenswerter Stückzahl in Serie gebauter Sportwagen verfügte er über permanenten Allradantrieb. Hinzu kam eine technisch besondere Kraftquelle in Form eines Fünfzylinder-Reihenmotors mit Turboaufladung. Dabei errechneten sich 79,5 Millimeter Bohrung und üppige 86,4 Millimeter Hub zu 2144 Kubikzentimetern Hubraum. Die Gaswechsel übernahm ein Zylinderkopf mit einer obenliegenden Nockenwelle sowie zwei Ventilen je Brennraum. Mit einer Grundverdichtung von 7,0 und von einem K26-Turbolader von KKK unter Druck gesetzt, standen ansehnliche 200 PS bei 5500 Umdrehungen pro Minute zur Verfügung. Mit einem maximalen Drehmoment von 285 Newtonmetern bot der Fünfzylinder kräftigen Antritt. Alles andere als zahm sind auch die Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h erledigt der quattro in 7,1 Sekunden, und erst bei 222 km/h Endgeschwindigkeit ist Schluss. Doch die Mitte der 1980er-Jahre auf breiter Front aufkommende Abgasreinigung schickte den Fünfzylinder durch ein Tal der Tränen. So blieben von den anfänglichen 200 PS zwischen 1984 und 1988 lediglich noch 162 Pferdestärken übrig.

Audi-Fünfzylinder: Ein Kult-Motor