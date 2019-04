"Vorsicht Steinschlag" – ein Warnschild ohne Wirkung. Klar, es ist gut zu wissen, dass an dieser Stelle gelegentlich auch mal etwas Geröll auf ein Auto fällt, doch an dieser Tatsache lässt sich auch mit Aufmerksamkeit eher wenig ändern. Also lieber: Augen zu und durch. Ob das auch der Fahrer dieses weißen Toyotas gedacht hat, der bei schwerem Tropensturm in Taiwan über die halb überflutete Straße fuhr, ist nicht überliefert. Wir verraten nur so viel: Beim Steinschlag im Video ist auch der Autoglas-Spezialist aus der Werbung absolut machtlos.

Steinschlag extrem im Video: