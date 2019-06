Bei einem Flashmob treffen sich Menschen auf einem öffentlichen Platz und vollführen für einen kurzen Moment ungewöhnliche Dinge auf. Kennen Sie auch die völlig abgedrehte Version (und zwar im wahrsten Sinne des Wortes)? BMW hatte eine schier geniale Idee: Kurzerhand einen Kreisverkehr in Kapstadt absperren und fünf BMW M235i Coupés gerade noch in den "inner circle" lassen. Sie nannten es Driftmob.

Neuheiten BMW M2 Competition (2018): Motor & Sondermodell BMW feiert den 2002 turbo mit limitiertem M2