Der Youtube-Kanal "Forgotten Buildings" erkundet regelmäßig verlassene Orte und wagt sich dieses Mal in ein französisches Saab-Autohaus, das seit etwa 2011 vor sich hin rottet. Das Besondere: Nicht nur das beinahe gesamte Mobiliar samt Händlerinventar steht in den Büros, auch der Showroom präsentiert sich mit zwei Saab 9-3 und einem 9-5 samt guter Substanz und teilweise weniger als 100.000 Kilometern Laufleistung wie damals kurz nach dem Aus der Marke. Was also ist hier wirklich passiert? Während Forgotten Buildings dieser Frage auf den Grund geht, macht der Kanal in den angrenzenden Werkstatthallen einen noch aufregenderen Fund. Was sich dort alles die Reifen platt steht, zeigt das Video unten.

