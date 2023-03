An sich ist die Arbeitsweise von Verbrennungsmotoren seit über 100 Jahren einer breiten Öffentlichkeit bekannt, aber einen Blick in einen laufenden Motor kann man dennoch nur äußerst selten werfen. Wer sich schon immer gefragt hat, wie das normalerweise rasend schnell ablaufende und sich tausendfach wiederholende Spiel von Ansaugen, Verdichten, Arbeiten und Ausstoßen im Zylinder eines gewöhnlichen Hubkolbenmotors eigentlich in Zeitlupe aussieht, sollte sich das unten gezeigte Video nicht entgehen lassen! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Classic Cars Fünfzylinder Audi quattro 20V: Classic Cars Eine Legende im Motorenbau

Verbrennungsmotor bei der Arbeit im Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auch interessant: