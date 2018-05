Die Verarbeitungsqualität von Autos soll in China besser sein als in Europa, meint Robin Page, Senior Vice President Design bei Volvo. Der Grund: In China seien die Arbeitslöhne deutlich niedriger als in Europa, wodurch mehr Personal die Fahrzeuge auf Fehler überprüfen könne.

