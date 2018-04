Cadillac One "The Beast" (2018): US-Präsident Donald Trump

Cadillac One "The Beast" (2018): US-Präsident Donald Trump Neues "Beast" für 1,5 Mio. US-Dollar

Weitere Sicherheitsausstattungen umfassen etwa ein Nachtsichtgerät, GPS-Tracking und Sateliten-Kommunikation. Diese dürften sich auch im neuen Cadillac One wiederfinden. Nur das in ihm nicht mehr Barack Obama, sondern der frisch vereidigte Donald Trump (Republikaner) Platz nehmen wird.

An der Front soll die künftige US-Staatslimousine an den Cadillac CT6 erinnern. Hinten dagegen soll das neue "The Beast" (2017) mehr Ähnlichkeiten zum Escalade haben. Die Entwicklung ließ sich das Weiße Haus mutmaßlich 15 Millionen US-Dollar kosten.

Die Entwicklung des neuen Präsidentenautos "The Beast" 2017 – offizieller Name Presidential State Car oder Cadillac One – sollte eigentlich rechtzeitig vor der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Donald Trump fertiggestellt sein.

Der Cadillac One alias "The Beast" (2018) steht kurz vor seiner Übergabe an US-Präsidenten Donald Trump. Noch befindet sich der Luxusliner in Händen des Secret Services, um den letzten Schliff vorzunehmen. Wir verraten alle technischen Details und den Preis von Trumps persönlicher Staatslimousine!

Gut anderthalb Jahr nach Amtseintritt wird US-Präsident Donald Trump seinen neuen Cadillac One als Staatslimousine erhalten. Medienberichten zufolge befindet sich "The Beast" (2018) beim Secret Service, der die Staatskarosse gegen Spätsommer 2018 an Trump übergeben und enthüllen werde. Der One soll eins von insgesamt zwölf Fahrzeugen sein, die General Motors unter einem 15,8-Millionen-Dollar-Vertrag mit dem Secret Service gebaut hat. On Top kommen die Kosten für die Fahrzeuge selbst. Technische Details über "The Beast" (2018) werden nach dem vertraulichen Top-Secret-Grundsatz behandelt. Doch wissen wir schon jetzt: Im Datenblatt des "Beast" (2018) stehen neun Tonnen Gewicht, eine 20 Zentimeter starke Panzerung und ein auf Stehhöhe angehobenes Dach, um dem Präsidenten den Einstieg zu erleichtern. Die Front der neuen US-Staatslimousine mit den vertikalen Scheinwerfern und dem typischen Grill soll an den Cadillac CT6 erinnern. Hinten dagegen hat die neue Staatslimousine wohl mehr Ähnlichkeiten zu Rolls-Royce. Doch wie auch schon der Vorgänger wird sich auch diese US-Staatslimousine kaum im Portfolio von Cadillac einordnen lassen.

