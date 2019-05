Naturkatastrophen haben nicht nur einen massiven Einfluss auf die Bewohner betroffener Regionen, fordern Verletzte oder gar Tote, sie ziehen leider teure Autosammlungen, vom Munde abgesparte Sportwagen oder gar Exoten in Mitleidenschaft. Welche automobile Zerstörung Hurrikan Irma und weitere tropische Wirbelstürme allein in der Stadt Houston hinterließen, zeigt das Video von Facebook-User Fredo Sanchez, der sich einen Eindruck von einer Sammelstelle überfluteter Autos verschaffte. Irma war Anfang September 2017 mit Windgeschwindigkeiten jenseits der 200 km/h über die Bahamas, Puerto Rico und schließlich über das süd-östliche Festland der Vereinigten Staaten hinweggefegt.

