Der Alu-Teufel-Spezial-Felgenreiniger von Tuga Chemie brint alles mit, was man in unserem Felgenreiniger-Test braucht, um mit seiner Leistung zu überzeugen. Hier alle Infos zum Felgenreiniger und dem Produkttest.

Felgenreiniger von Tuga Chemie im Test

Wenn es um die Reinigung von hartnäckig verdreckten Felgen geht, muss es manchmal schon mit dem Teufel zugehen, um sie wieder sauber zu bekommen. Der Reiniger mit dem klangvollen Namen Alu-Teufel-Spezial-Felgenreiniger hat, so das Ergebnis unserer Tests, damit keine große Mühe. Im Felgenreiniger-Test der AUTO ZEITUNG setzt sich der Alu-Teufel-Spezial-Felgenreiniger von Tuga Chemie mit großem Vorsprung gegen zehn, teils namhafte Konkurrenzprodukte durch. Auch mit der am stärksten verschmutzen Testfelge wird der Reiniger mit dem Prädikat "Made in Germany" mühelos fertig. In allen drei Reinigungsdisziplinen, die Kern-Bestandteil unseres Tests sind, schneidet er jeweils mit der Höchstpunktzahl ab (hier alle Produkttests der AUTO ZEITUNG).



Alu-Teufel-Spezial reinigt gründlich

Dass der Alu-Teufel-Spezial-Felgenreiniger über so eine gute Wirksamkeit verfügt, kommt unter anderem daher, dass der Haftschaum überdurchschnittlich lange auf unseren systematisch von innen und außen angeschmutzten Testfelgen verweilt und somit gründlich einwirken kann. Der sogenannte Wirkindikator funktioniert in der Praxis schnell und zuverlässig: Nach gut drei Minuten ist in unserem Test die optimale Einwirkzeit erreicht und der Reiniger verfärbt sich: das Signal zum Abspülen mit dem Hochdruckstrahler (hier die besten Hochdruckreiniger in unserem Test). Das Ergebnis: Die Rezeptur löst auch hartnäckige Verkrustungen und über Jahre eingebrannten Bremsstaub auf der Innenseite der Felge ohne Probleme ab. Und zwar so gut, dass keine nennenswerte Handarbeit in Form von Nachwischen nötig ist (hier unsere Tipps zur Autopflege und Autowäsche).

Des Weiteren positiv zu erwähnen und längst nicht selbstverständlich: Auch auf Materialien, für die der Alu-Teufel-Spezial-Felgenreiniger eigentlich nicht gedacht sind, wie etwa Karosserieblech, das im Eifer der Reinigungsarbeit schnell mal versehentlich ins Visier der Sprühflasche gerät, hinterlässt der Reiniger aus dem Hause Tuga keine bleibenden Spuren. Dasselbe gilt für den Kunststoff einer farbig lackierten Stoßstange, die uns als zusätzliches Testobjekt dient. Weitere wichtig Kriterien in unserem Felgenreiniger-Test sind unter anderem Umweltverträglichkeit, die Verständlichkeit der Bedienungsanleitung und eine gut funktionierende Kindersicherung. Für seine blitzsaubere Leistung erhielt der Alu-Teufel-Spezial-Felgenreiniger von uns 91 von 100 möglichen Punkten und die Note "Sehr gut".



Unsere Bewertung: Sehr gut (91/100)
Vorteile Reinigungsleistung
Kurze Einwirkzeit
Kompatibel mit Reifendruckkontrollsystemen
Nachteile Unpraktischer Auslaufschutz

Kurze Einwirkzeit

Kompatibel mit Reifendruckkontrollsystemen Nachteile Unpraktischer Auslaufschutz

Alternative Produkte zum Alu-Teufel-Spezial-Felgenreiniger

Sehr empfehlenswert: P21S Felgenreiniger von Dr. Wack

Ebenfalls guten Gewissens empfehlenswert ist der P21S Felgenreiniger. Der Spezialreiniger aus dem Hause Dr. Wack punktet neben einer rundum guten Reinigungsleistung, mit einer ausgesprochen große Anwendungsbandbreite. Nach Herstellerangaben eignet sich der P21S sowohl für lackierte wie eloxierte Alu- und Stahlfelgen, ist also ein echter Allrounder. In unserem Praxistest leistet er sich weder an dem einen noch an dem anderen Material nennenswerte Schwächen und erhielt die Note "Gut". Das Erreichen der empfohlenen Einwirkzeit für die bestmögliche Reinigungsleistung wird hier ebenfalls per Wirkindikator angezeigt.



Unsere Bewertung: Gut (80/100)
Vorteile Reinigungsleistung
Universell verwendbar
Kompatibel mit Reifendruckkontrollsystemen
Nachteile Leichte Rückstände auf Plastik bei Fehlanwendung

Universell verwendbar

Kompatibel mit Reifendruckkontrollsystemen Nachteile Leichte Rückstände auf Plastik bei Fehlanwendung

Sehr empfehlenswert: Sonax Felgen Beast

Das Sonax Felgen Beast kann sowohl auf den Außenflächen als auch bei hartnäckig eingebranntem Bremsabrieb auf der Innenseite unserer Stahl- und Alufelgen überzeugen. Der Reiniger, den wir mit "Gut" bewerten, erweist sich außerdem als schonend zur Haut und zur Felgenbeschichtung, weil er beim Saubermachen ohne Säure auskommt, wie unser standardmäßig durchgeführter pH-Wert-Test bestätigt. Ein farbiges Signal, in dem Fall der Wechsel von Blau zu Rot, zeigte auch hier die optimale Einwirkzeit an, was die Anwendung erleichtert. Außerdem sind die Warn- und Anwendungshinweise klar verständlich formuliert.



Unsere Bewertung: Gut (78/100)
Vorteile Universell verwendbar
Materialschonend
Nachteile Leichte Probleme im Ventilbereich

Materialschonend Nachteile Leichte Probleme im Ventilbereich

Preis-Leistungs-Sieger: Liqui Moly Felgenreiniger Spezial

Der Liqui Moly Felgenreiniger Spezial leistet sich keine größeren Schwächen bei der Testreinigung von Stahl- und Alufelgen. Außerdem schont er nicht nur Haut und Material, sondern auch den Geldbeutel. Wer neben einem attraktiven Preis vor allem Wert auf eine solide Reinigungsleistung legt, sollte den Liqui Moly Felgenreiniger Spezial in die engere Wahl ziehen. Denn dieser punktet vor allem mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch der Wirkindikator funktioniert zuverlässig. Der einzige nennenswerte Schwachpunkt ist die vergleichsweise lange Einwirkzeit von fünf bis sechs Minuten.



Unsere Bewertung: Befriedigend (72/100)
Vorteile Attraktive Gebindegröße
Haut- und materialschonend
Nachteile Lange Einwirkzeit

Haut- und materialschonend Nachteile Lange Einwirkzeit

Worauf muss man bei der Verwendung von Felgenreiniger achten?

Wendet man Spezialreiniger auf verschmutzten Felgen an und will das bestmögliche Reinigungsergebnis erzielen, ist es wichtig, die vom Hersteller empfohlene Einwirkzeit zu beachten. Die meisten Reiniger auf dem Markt zeigen mittlerweile durch einen Wirkindikator an, wann sie abgespült werden sollten: Dann ändert der Reinigungsschaum seine Farbe. Für hartnäckige Verschmutzungen, insbesondere im Ventilbereich, sind ein Autoschwamm oder eine spezielle Felgenbürste nützlich (hier unsere Tipps für die Autowäsche von Hand). Gewisse Vorsicht ist bei Lagerung und Anwendung geboten: Felgenreiniger sind meistens giftig oder können bei Hautkontakt allergische Reaktionen auslösen. Daher sollten sie unbedingt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Außerdem sollte man bei der Arbeit immer geeignete Chemikalien-Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille tragen



Ebenfalls wichtig: Felgenreiniger darf nie auf heiße Autoteile, vor allem Bremsen gesprüht werden. Andernfalls drohen Brand- und Explosionsgefahr sowie mögliche Schäden an sicherheitsrelevanten Komponenten des Fahrzeugs.