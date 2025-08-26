Erhöhtes Tempolimit von 150 km/h: Pilotprojekt auf der tschechischen Autobahn D3

Tschechien erlaubt ab Ende September 2025 erstmals ein Tempolimit von 150 km/h auf einem rund 50 km langen Autobahnabschnitt der D3 zwischen Tábor und České Budějovice. Damit startet das erste Pilotprojekt dieser Art innerhalb der Europäischen Union.

Umsetzung mittels dynamischer Verkehrssteuerung

Die Freigabe der höheren Geschwindigkeit erfolgt nicht pauschal, sondern über 42 neu installierte elektronische Wechselverkehrsschilder. Diese passen das Tempolimit automatisch an die jeweiligen Bedingungen an. Bei trockener Fahrbahn, klarer Sicht und fließendem Verkehr wird Tempo 150 angezeigt. Verschlechtern sich Wetter- oder Verkehrsverhältnisse, reduziert sich die Höchstgeschwindigkeit automatisch wieder auf 130 km/h.

Die Investitionskosten für die digitale Beschilderung samt Sensorik, die in das nationale Verkehrskontrollsystem eingebunden wird, belaufen sich auf rund 2,2 Mio. Euro. Ziel ist es, den Verkehrsfluss auf modernen Autobahnabschnitten zu optimieren und zugleich Erfahrungen für eine mögliche Ausweitung zu sammeln. Sollte der Versuch erfolgreich verlaufen, könnten weitere Strecken folgen. Konkret genannt werden bereits die D1 in Richtung Ostrava und die D11 bei Hradec Králové.

Grundlage des Projekts ist eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2023, die erstmals seit 1997 eine Anpassung der Höchstgeschwindigkeit auf tschechischen Autobahnen ermöglicht. Wer eine Reise nach Tschechien plant, kann hier die derzeitigen Mautkosten nachlesen.