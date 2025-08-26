close
Schön, dass du auf unserer Seite bist! Wir wollen dir auch weiterhin beste Unterhaltung und tollen Service bieten.
Danke, dass du uns dabei unterstützt. Dafür musst du nur für www.autozeitung.de deinen Ad-Blocker deaktivieren.
Geht auch ganz einfach:
Schon fertig!

Tschechien erhöht Tempolimit – bei "schönem Wetter"

Victoria Zippmann Leitende Redakteurin

Tschechien wagt ein Novum in der EU: Auf der Autobahn D3 soll ab Herbst 2025 ein Tempolimit von 150 km/h getestet werden. Die Freigabe gilt ausschließlich bei guten Wetter- und Verkehrsbedingungen.
Hinweise zu den Affiliate-Links
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Ein Wechselverkehrsschild auf einer tschechischen Autobahn.
Tempo 150 in Tschechien Foto: Imago
 

Erhöhtes Tempolimit von 150 km/h: Pilotprojekt auf der tschechischen Autobahn D3

Tschechien erlaubt ab Ende September 2025 erstmals ein Tempolimit von 150 km/h auf einem rund 50 km langen Autobahnabschnitt der D3 zwischen Tábor und České Budějovice. Damit startet das erste Pilotprojekt dieser Art innerhalb der Europäischen Union.
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Warum haben deutsche Autobahnen kein Tempolimit? Antwort im Video:

 
 

Umsetzung mittels dynamischer Verkehrssteuerung

Die Freigabe der höheren Geschwindigkeit erfolgt nicht pauschal, sondern über 42 neu installierte elektronische Wechselverkehrsschilder. Diese passen das Tempolimit automatisch an die jeweiligen Bedingungen an. Bei trockener Fahrbahn, klarer Sicht und fließendem Verkehr wird Tempo 150 angezeigt. Verschlechtern sich Wetter- oder Verkehrsverhältnisse, reduziert sich die Höchstgeschwindigkeit automatisch wieder auf 130 km/h.

Die Testsieger unserer Reifentests:

Testsieger 2025
Sommerreifen – Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/45 R18 95Y
Tirendo.de
Sommerreifen – Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 225/45 R18 95Y
125.99 €
229.00 €
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
Sommerreifen – Continental PremiumContact 7 225/45 R18 95Y
Tirendo.de
Sommerreifen – Continental PremiumContact 7 225/45 R18 95Y
135.71 €
222.00 €
Zum Produkt
Preis-Leistungssieger
Sommerreifen – Bridgestone Potenza Sport 225/45 R18 95Y
Tirendo.de
Sommerreifen – Bridgestone Potenza Sport 225/45 R18 95Y
134.11 €
196.00 €
Zum Produkt
Testsieger
Ganzjahresreifen – Goodyear Vector 4 Seasons G3 – 215/55 R17
Reifen.com
Ganzjahresreifen – Goodyear Vector 4 Seasons G3 – 215/55 R17
204.86 €
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
Amazon
Ganzjahresreifen – Michelin Crossclimate 2 – 215/55 R17 94V
143.12 €
192.50 €
-26%
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
Amazon
Ganzjahresreifen – Hankook Kinergy 4S 2 H750 XL - 215/55R17 98W
113.49 €
Zum Produkt
Spritspar-Empfehlung
Amazon
Winterreifen – Continental Wintercontact TS 870 P - 215/55R17 98V
141.50 €
Zum Produkt
Testsieger
Winterreifen – Bridgestone Blizzak LM-005 – 215/55 R17 98V
Reifen.com
Winterreifen – Bridgestone Blizzak LM-005 – 215/55 R17 98V
152.11 €
Zum Produkt
Sehr empfehlenswert
Goodyear Ultra Grip Performance 3 – 215/55 R17 98V
Reifen.com
Winterreifen – Goodyear Ultra Grip Performance 3 – 215/55 R17 98V
143.63 €
Zum Produkt
Vor- und Nachteile

  • Schnellste Nass-Handlingzeit

  • Kurzer Nass-Bremsweg

  • Beste Trocken-Wertung

  • Kürzester Nass-Bremsweg

  • Gutes Grip-Niveau bei Nässe

  • Bester Abrollkomfort

  • Gutes Grip-Niveau bei Nässe

  • Kürzester Trocken-Bremsweg

  • Höchste Slalom-Geschwindigkeit

  • Hoher Rollwiderstand

  • Gut ausbalanciert

  • Stützt sich in Kurven zuverlässig ab

  • Lebhafte Lastwechselreaktionen auf Schnee

  • Höchstleistung auf Schnee und bei Trockenheit

  • Besonders effizient dank niedrigem Rollwiderstand

  • Mäßiges Nässe-Resultat

  • Gute Ergebnisse auf nasser Fahrbahn

  • Tadelloses Fahrverhalten im Trockenen

  • Lenkpräzision im Schnee mäßig

  • Sanfte Lastwechselreaktionen bei Nässe

  • Verkraftet gleichzeitiges Lenken und Bremsen bei Nässe

  • Günstiger Rollwiderstand

  • Ungewöhnlich wenig Seitenführung auf Schnee

  • Gute Resultate auf Schnee

  • Bestes Ergebnis bei Nässe

  • Sehr kurzer Nass-Bremsweg

  • Rückmeldung im Lenkrad dürfte klarer sein

  • Längerer Trocken-Bremsweg

  • Gute Zugkraft auf Schnee

  • Gute Seitenführung auf Schnee

  • Guter Komfort

  • Bei Nässe gutmütig, aber träge

Die Investitionskosten für die digitale Beschilderung samt Sensorik, die in das nationale Verkehrskontrollsystem eingebunden wird, belaufen sich auf rund 2,2 Mio. Euro. Ziel ist es, den Verkehrsfluss auf modernen Autobahnabschnitten zu optimieren und zugleich Erfahrungen für eine mögliche Ausweitung zu sammeln. Sollte der Versuch erfolgreich verlaufen, könnten weitere Strecken folgen. Konkret genannt werden bereits die D1 in Richtung Ostrava und die D11 bei Hradec Králové.

Auch interessant:

Grundlage des Projekts ist eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2023, die erstmals seit 1997 eine Anpassung der Höchstgeschwindigkeit auf tschechischen Autobahnen ermöglicht. Wer eine Reise nach Tschechien plant, kann hier die derzeitigen Mautkosten nachlesen.
Tags:
Produkttipp Mädchen auf der Rücksitzbank eines Autos beim Bedienen eines Tablets in einer Tablet-Halterung, fotografiert von hinten mit Blick auf Mädchen und Person am Steuer.
AUTO ZEITUNG empfiehlt:
Tablethalter
AUTO ZEITUNG Gewinnspiele
AUTO ZEITUNG-Gewinnspiele
Mitmachen und gewinnen
Copyright 2025 autozeitung.de. All rights reserved.