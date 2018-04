Im AUTO ZEITUNG Tracktest geht es vor insbesondere den aktuellen Sportmodellen an den Kragen. In Fahrberichten, Einzeltests und Vergleichen dürfen sportliche Rennwagen zeigen, was sie können. Dazu gehören genauso Formel-Boliden wie GT-Renner und Rallye-Autos. Aber auch die sportlichen Serienmodelle mit Straßenzulassung dürfen beweisen, was sie draufhaben und gegen die Konkurrenz von anderen Marken antreten. Getestet werden die Sportler selbstverständlich in ihrer natürlichen Umgebung: auf der Rennstrecke. Im Tracktest geht es nicht um technische Raffinessen, Ausstattung oder Komfort, sondern um schiere Leistung und Performance. Dabei können Sportler aller Automarken beim Kräftemessen zeigen, dass sie perfekt auf der Straße liegen und ihre Rivalen ausstechen.