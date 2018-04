Was tun, wenn der geliebte Toyota Hilux nicht nur von außen dreckig ist? Ganz klar: Auch innen reinigen. Und zwar genauso wie außen, das heißt mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger! Was Jeremy Clarkson auch unter größten Mühen und mit viel sadistischem Gespür eine ganze Top Gear-Folge lang nicht geschafft hat, bekommt diese Frau in wenigen Minuten hin: Der Hilux ist tot. Killed by Kärcher.

