Benzindiebstahl in Zeiten von Überwachungskameras? Keine gute Idee. Doch fällt der Benzindiebstahl auf einen doppelt zurück, wenn der Ganove am Steuer seine Komplizin an der Zapfsäule annähernd über den Haufen fährt. Wie ungezügelte Panik einen nicht gerade ausgeklügelten Benzindiebstahl annähernd zum Scheitern bringt, zeigt das folgende Video!

