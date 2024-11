Toyota GR Yaris: Tuning von DTE

Der Toyota GR Yaris gehört schon im Serienzustand zu den wildesten Auswüchsen der Kleinwagenklasse. Wenn Chiptuner DTE dann auch noch den Dreizylinder verkabelt, wird der Japaner erst recht zum Biest.

261 PS (192 kW), Allradantrieb, 0 auf 100 km/h in 5,5 Sekunden: Der Toyota GR Yaris begeistert seit jeher mit seiner kompromisslosen Sportlichkeit. Doch weil auch in diesem Fall noch nicht das letzte Wort in Sachen Angriffslustigkeit gesprochen ist, hat DTE Systems ein kleines aber feines Tuningpaket geschnürt, welches dem Kleinwagen noch einmal erheblich auf die Sprünge hilft. Die Chiptuner aus Recklinghausen montieren dazu die hauseigene und eigens an den GR Yaris angepasste PowerControl als Racing Edition sowie eine PedalBox. Erstere bombardiert das Motorsteuergerät so lange mit Nullen und Einsen, bis es geradezu Sprit regnet aus den Einspritzdüsen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Toyota GR86 (2022) im Video:

DTE macht GR Yaris zum Taschen-Lambo

Einen entscheidenden Dynamikvorteil soll außerdem die PedalBox sichern, die Beschleunigungsmanöver dank der direkteren Gasannahme intensiviert. Je nach Lust und Laune können Fahrende im Toyota GR Yaris zwischen den Gaspedalmodi Sport, Sport Plus und City wählen. Wer beim Tuning von DTE Systems alle entsprechenden Häkchen setzt, darf sich über einen auf 321 PS (236 kW) erstarkten Dreizylinder freuen. Dessen 85 Extra-Newtonmeter (insgesamt 445) drücken den Kleinwagen 0,9 Sekunden schneller von 80 auf 160 km/h im fünften Gang. Dank einer Vmax-Aufhebung macht sich auch der Verzicht auf zusätzliche Anbauteile wie Spoiler bezahlt. Wieviel der Umbau des Taschen-Lambos insgesamt kostet, verrät die Tuningschmiede nicht. Allein die PowerControl Racing Edition kostet 799 Euro (Stand: April 2023).