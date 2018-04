Top Marques Monaco 2018: Video Situation in Monaco eskaliert

In Monaco wurde die alljährliche Luxusmesse Top Marques 2018 veranstaltet. Abseits des Messe-Geländes spitzte sich die Situation zu, da einige Luxussportwagen-Besitzer nicht an die Verkehrsregeln gehalten haben. An nur einem Tag wurden 80 Autos für 48 Stunden eingezogen.

