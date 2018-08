... langsam schon die Regionen eines Bugatti Chiron, an die der Trion Nemesis RR mit ...

Exotische Supersportwagen gibt es deutlich mehr als man denkt. Die schnellsten und kräftigsten unter ihnen haben wir in einer Top-11 zusammengefasst!

Es ist das ewige Ringen um die Krone der schnellsten und stärksten Autos der Welt. Wer ist ganz oben, der Bugatti Veyron Super Sport, oder doch der Hennessey Venom GT? Was ist vom Koenigsegg Regera oder seinem Stallgefährten One:1 zu erwarten? Vielleicht werden wir aber in naher Zukunft auch eine große Überraschung erleben, denn es wird aus ganz unerwarteter Richtung zur Attacke auf die Spitze geblasen. Die bereits genannten Wagen kennt jeder Freund des Motorsports. Aber auch von (noch) weitestgehend unbekannten, exotischen Herstellern werden fleißig Super- und Hypersportwagen gebastelt, die das Zeug dazu haben könnten, den Platzhirschen das Geweih ordentlich zu verbiegen. Sicherlich können nicht alle mit den Big Boys mithalten, trotzdem sind sie eine Erwähnung wert. Und die schnellsten der Unbekannten werden möglicherweise bald dafür sorgen, dass sich Chiron und Co. warm anziehen müssen. Damit kommen wir zur Top-11 der exotischsten Supersportler, die noch nahezu niemand auf der Rechnung hat.

Unbekannte Supersportler im Video:

Top-11 exotischer Supersportwagen mit Spitzenwerten

Einige der gelisteten Kandidaten wurden und werden mit nur einem Ziel entwickelt: den Angriff auf die Spitze. Der SSC Tuatara klingt zwar nach kongolesischem Fußballverein, hat es aber faustdick hinter den Ohren und könnte schon bald für eine Wachablösung sorgen, ebenso wie der Trion Nemesis oder der Keating TKR. Motorsport-Enthusiasten tun also gut daran, sich diese Marken und Modelle schon einmal vorzumerken. Mehr zum Thema: Das sind die stärksten Luxuslimousinen

Tabelle der Top-11 exotischer Supersportwagen