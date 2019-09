Mit dem Viziv Adrenaline Concept hat Subaru schon im Frühjahr 2019 in Genf einen Ausblick auf das neue Markendesign gegeben – nun steht die Studie auf der Messe in Tokyo.

Bei der Tokyo Motor Show 2019 (24. Oktober bis 4. November) präsentieren vor allem die asiatischen Hersteller ihre Studien, Konzeptfahrzeuge und Neuheiten. Wir zeigen alle neuen Autos!

Sie ist eine der größten Auto-Messen der Welt: die Tokyo Motor Show. Vom 24. Oktober bis zum 4. November 2019 öffnet das Messegelände Tokyo Big Sight in der japanischen Hauptstadt wieder seine Pforten und lädt zum Stelldichein asiatischer und internationaler Autobauer wie Zulieferer. Dabei zeichnet sich bereits im Vorfeld der Messe in Japan erneut ein Trend, der auch schon vorangegangenen Veranstaltungen prägte: Die Tokyo Motor Show segelt so langsam ins Abseits, große Überraschungen bleiben aus. Statt "echter" Neuheiten werden hauptsächlich Studien und Konzeptfahrzeuge präsentiert und nur wenige davon sind für Europa überhaupt relevant. Die dominierenden Highlights sind demnach die Designstudien und technologischen Neuentwicklungen japanischer und koreanischer Autobauer. Und für das Heimspiel fahren die japanischen Hersteller natürlich besonders auf. Mehr zum Thema: Mitsubishi zeigt SUV-PHEV-Konzept

Alle neuen Autos der Tokyo Motor Show 2019