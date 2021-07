Teslas "Autopilot" ist umstritten und fährt Passagier:innen in E-Autos der US-Marke nicht immer fehlerfrei von A nach B. Ein eher kurioser Fehler des Tesla-Systems trat bei der Umgebungserkennung während einer Nachtfahrt auf. Die Kameras eines Teslas entdecken auf freier Strecke unzählige gelbe Ampeln, was das System dazu veranlasst, die Geschwindigkeit drosseln zu wollen. Was die Kameras wirklich wahrnehmen, zeigt das Video im Tweet von Jordan Nelson (siehe unten). Im Video oben erklärt der ADAC die fünf Stufen des autonomen Fahrens. Mehr zum Thema: Das kann und darf der Autopilot von Tesla

Tesla sieht ständig gelbe Ampeln im Video von Jordan Nelson:

"Hey @elonmusk, vielleicht sollte dein Team einen Blick darauf werfen, wie der Mond das Autopilot-System überlistet. Das Auto denkt, der Mond ist eine gelbe Ampel und will ständig langsamer werden."