Tief, breit und mit candyroter Lackierung: Dieses Auto fällt auf! Aber was ist es eigentlich? Der sogenannte CyberRoadster ist das Werk vom US-amerikanischen Youtuber David Andreyev und entstand aus einem verunfallten Tesla Model 3. Auf dem Youtube-Kanal "Cyber Hooligan" dokumentiert Andreyev seine Fortschritte und zeigt schließlich auch das fertige Auto. Über zwei Jahre hat der Prozess gedauert.

Der CyberRoadster von David Andreyev im Youtube-Video:

Der CyberRoadster von Cyber Hooligan ist das Ergebnis aus zwei Jahren Arbeit

Schon im Stand macht die rote Flunder einiges her, denn nahezu die gesamte Karosserie wurde neu gestaltet. Die Dachlinie senkte der Youtuber deutlich ab (sogenanntes Chopping) und die Front bekommt mit der Designsprache des Tesla Cybertruck ein deutlich futuristischeres Aussehen. Im Profil des sportlichen Elektroflitzers fallen die kantig gestalteten Schweller auf. Der Youtuber betont, dass lediglich die Türen nahezu unangetastet blieben – natürlich mit Ausnahme der versenkbaren Seitenscheiben, die an die Dachform angepasst und durch neue Pendants ersetzt werden mussten.

Die Heckpartie zeigt sich weniger dramatisch. Eine durchgezogene Lichtleiste sitzt über der dunkel gehaltenen und mit Rippen versehenen Heckschürze, die auch einen Diffusor einfasst. Skurril: die nach hinten hin fast frei liegenden Hinterräder. Noch skurriler: Über ein Fenster kann man in den "Motorraum" blicken, in den David Andreyev einen Fake-Motor eingebaut hat. Netter Gag, wenn man bedenkt, dass unter der Fassade immer noch ein Tesla Model 3 schlummert. Übrigens, alle benötigten Karosserieteile modellierte der Mann hinter dem Youtube-Kanal Cyber Hooligan, selbst.

Der Wagen soll im Rahmen eines Gewinnspiels einen neuen Besitzenden finden

Doch der Umbau ist mit den Exterieurarbeiten bei Weitem noch nicht abgeschlossen, denn auch den Innenraum des ehemaligen Tesla Model 3 hat der Youtuber erheblich verändert. So findet etwa das eckige und nach oben hin offene Lenkrad des Tesla Model S Plaid seinen Weg in das Cockpit. Für sportliche Akzente sorgen zudem Carbon-Zierelemente an dem Armaturenbrett, an dem Lenkrad und an den Türinnentafeln. Knallrote Sportsitze machen ebenso auf sich aufmerksam wie der ebenfalls mit roten Akzenten versehene Subwoofer, der sich unmittelbar hinter den beiden Sitzen breit macht. "Schallwand" mal anders interpretiert!

Wie solch ein Umbau straßenlegal bewegt werden darf? Die USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten – auch beim Tuning. Und wie viele Kosten der candyrote Umbau verschlungen hat, ist nicht überliefert. Fest steht aber, dass der Cyber Roadster von Andreyev in neuen Besitz übergehen soll. Dabei wird der Wagen nicht verkauft, sondern soll bei einem Gewinnspiel sein neues Zuhause finden. Damit besiegelt Andreyev allerdings nicht seine Tuningkarriere, denn der US-Amerikaner hat bereits ein neues Projekt vor, bei dem ein Tesla Model S Plaid mit 750 kW (1020 PS) als Basis dient. Man darf im wahrsten Sinne des Wortes gespannt sein!