Wer zu schnell auf der Autobahn unterwegs ist, muss mit einer Strafe rechnen. Doch gilt ein Temposchild an der Auf- und Abfahrt auch für die linke Spur? Ein Urteil bringt nun Klarheit!

Urteil zu Temposchild an Auf- und Abfahrt auf der Autobahn

Gilt auf der Autobahn die Geschwindigkeitsbeschränkung durch ein Schild rechts neben dem Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen für alle Spuren? Ein Pkw-Fahrer auf der A59 in Duisburg ging nicht davon aus und fuhr 85 km/h über dem angezeigten Tempolimit von 80 km/h an der kombinierten Auf- und Abfahrt vorbei. Das registrierte der Handlaser der Polizei, die dort eine Geschwindigkeitskontrolle durchführte. Der Fahrer wurde zu 600 Euro Bußgeld und einem Monat Fahrverbot verurteilt. Dagegen legte er Rechtsbeschwerde ein. Das 80er-Schild auf der linken Seite sei durch ein anderes Fahrzeug verdeckt gewesen und das Temposchild rechts "hätte unmittelbar rechts neben den beiden durchgehenden Fahrbahnen stehen müssen", gibt das OLG Düsseldorf (Az.: 2 Rbs 31/22) die Aussage des Autofahrers wider. Das Oberlandesgericht hält das jedoch für abwegig und weist darauf hin, dass "das Schild auf der befahrbaren Fläche ein lebensgefährliches Verkehrshindernis" darstellen würde. Temposchilder, die nur für bestimmte Fahrstreifen gelten, seien in der Regel über der diesen positioniert. Das Verkehrsschild auf der rechten Seite umfasse alle Fahrstreifen, stellte das OLG klar. Somit muss der Autofahrer seine Strafe hinnehmen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Bedeutung des Trennstrichs auf Wegweisern​ im Video: