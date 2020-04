Um die Verkehrswende voranzutreiben, startet Brüssel ein außgerwöhnliches Experiment: Für Autos, Busse und Straßenbahnen gilt Tempo 20 in der Innenstadt, während Radfahrer und Fußgänger sich überall bewegen dürfen. Welche weiteren Maßnahmen bereits in der Planung sind, zeigt das Video!

