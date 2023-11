Während vielerorts über Tempo 30 innerorts diskutiert wird, geht die Metropole Frankfurt am Main einen Schritt weiter: Ab Dezember 2023 soll in Teilen der Innenstadt Tempo 20 km/h gelten.

Bereits im September 2023 hatte die Stadt Frankfurt am Main die Einführung eines Tempolimits von 20 km/h in Bereichen der Innenstadt beschlossen, in Kraft treten soll die Regelung im Dezember desselben Jahres. Zunächst gilt die Einschränkung rund um die Börse, sie soll jedoch nach und nach ausgeweitet werden. Auf den Hauptverkehrsadern bleibt nach wie vor Tempo 50 erlaubt, das Tempolimit von 20 beschränkt sich auf die Nebenstraßen. Laut dem Frankfurter Verkehrsdezernenten Wolfgang Siefert (Grüne) ist das Ziel keine autofreie Innenstadt, aber eine autoarme: "Fahren von Parkhaus zu Parkhaus oder zum Posen mit dem Auto soll es in der Innenstadt nicht mehr geben."

Frankfurt a. M. setzt Tempo 20 durch

Auch über das für die Innenstadt geplante 20-km/h-Tempolimit hinaus will Frankfurt eine Wende vom Auto weg forcieren. So sollen kostenlose Parkplätze gestrichen werden, wodurch Autofahrende auf Parkhäuser ausweichen müssen. Behinderten- und Taxiparkplätze sowie Liefer- und Ladezonen sollen dabei erhalten bleiben. Attraktiver werden soll dafür das Fahrradfahren, weshalb die Stadt den fahrradfreundlichen Umbau von Nebenstraßen vorantreiben will. Laut Wolfang Siefert ist das Auto in Relation zur Verkehrsleistung bislang flächentechnisch bevorteilt worden.