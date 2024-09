Dicke Brummer zum Selberbauen und Fernsteuern

Für alle Truck-Fans gibt es von Tamiya spannende Modelle zum selbst Zusammenbauen. Von Scania über Mercedes bis MAN ist alles dabei. Wir stellen unsere Empfehlungen vor!

Mit den Truck-Bausätzen von Tamiya gibt es für alle, die sich für große Trucks und Lkw begeistern umfangreiche Sets mit detailgetreuen Nachbildungen der Brummer. Wer die Modellautos auch fernsteuern möchte, benötigt allerdings weiteres Zubehör: Für die RC-Nachrüstung empfehlen wir den Carson Reflex Stick als Fernsteuerung, einen Stecker für eine Servolenkung und einen Fahrtregler.

Spannende Tamiya-Trucks – unsere Empfehlungen im Überblick

Tamiya RC Scania 770 S 6x4 (Maßstab 1:14)

Eine erste Empfehlung ist der Scania-Truck von Tamiya. Das Modell kommt im Maßstab 1:14 und bietet eine originalgetreue Nachbildung sowohl der Innenausstattung als auch der Karosserie. Das Fahrerhaus ist mit Hochdach ausgeführt und als Extras sind Lampenbügel für das Dach und den Kühlergrill inkludiert. Zusammengebaut hat der Truck eine Länge von 53,2 cm, eine Breite von 19,3 cm und eine Höhe von 30,7 cm und wiegt 5,7 kg. Das Modell wird unlackiert geliefert und bietet so Raum zu persönlichen Gestaltung.



Tamiya Grand Hauler (Maßstab 1:14)

Optisch besonders auffällig sind Trucks wie der Tamiya Grand Hauler. Dabei handelt es sich um ein Modell im Maßstab 1:14 mit einem Metallrahmen und Kunststoff-Versteifungen. Das fertig aufgebaute Fahrzeug misst 69,2 x 19,0 x 30,0 cm. Es verfügt über eine verlängerte, vorbildgetreue Karosserie und wird mit einer Fahrerfigur geliefert. Zudem ist es mit einem Dreigang-Schaltgetriebe ausgestattet. Das Modell ist mehrfarbig vorlackiert.



Tamiya Mercedes-Benz Actros 3363 (Maßstab 1:14)

Ein Klassiker unter den Lkw ist der Tamiya Mercedes-Benz Actros 3363. Der RC-Bausatz kommt im Maßstab 1:14 mit einer detaillierten Karosserie aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS). Das Modell verfügt über ein Dreigang-Schaltgetriebe, das mit einer optionalen Sechskanal-Fernsteuerung bedient werden kann. Das kippbare Fahrerhaus ist bereits in Blau vorlackiert und das dreiachsige Chassis besteht aus einem stabilen Aluminium-Leiterrahmen.



Tamiya MB Unimog 406 U900 (Maßstab 1:10)

In einem etwas kleineren Maßstab von 1:10 ist der Tamiya Unimog 406 U900 erhältlich. Hier wird das CC-02 Chassis verwendet, das echten Offroad-Fahrzeugen nachempfunden ist. Der Unimog hat Allradantrieb, einen 540er-Elektromotor und eine Polycarbonat-Karosserie. Im Lieferumfang sind außerdem ein elektronischer Fahrtenregler und eine bebilderte Aufbauanleitung enthalten. Der Unimog misst 38,4 x 19,6 x 22,4 cm.



Tamiya Scania R470 Highline 4x2 BS (Maßstab 1:14)

Ebenfalls Teil der Tamiya-Truckserie ist der Tamiya Scania R470 Highline. Das Modell misst 45,2 cm in der Länge, 18,7 cm in der Breite und 29,3 cm in der Höhe. Das 2,45 kg schwere Modell hat einen originalgetreuen Zweirad-Antrieb und eine ABS-Spritzgusskarosserie. Zudem ist das Fahrerhaus mit einem Aerodynamikpaket ausgestattet und lässt sich öffnen. Das Fahrzeug kommt mit Dreigang-Schaltgetriebe, einem Aluminium-Leiterrahmen und Blattfederung.



Tamiya Knight Hauler (Maßstab 1:14)

Der Knight Hauler von Tamiya ist im Maßstab 1:14 erhältlich und hat eine ABS-Spritzgusskarosserie, einen Aluminium-Leiterrahmen und Starrachsen mit Blattfedern. Das Modell verfügt über verchromte Felgen, ein synchronisiertes Dreigang-Getriebe und Allradantrieb über eine Kardanwelle. Das Modell hat einen Radstand von 44,7 cm, ist 61,4 cm lang und 19,0 cm breit.



Tamiya MAN TGX 26.540 6x4 XLX (Maßstab 1:14)

Auch empfehlenswert ist der Tamiya MAN TGX 26.540 im Maßstab 1:14 mit den Abmessungen 52,6 x 19,3 x 30,1 cm. Die ABS-Karosserie ist in Light Blue Metallic (TS-54) vorlackiert und verfügt über ein Interieur mit Sitzen und Armaturenbrett. Das Dreiachs-Chassis besitzt einen Metallrahmen, Blattfedern und eine angetriebene Doppel-Hinterachse. Das Dreigang-Schaltgetriebe ist optional und über eine ebenfalls nicht im Set enthaltene Vierkanal-Fernbedienung steuerbar.



Welche Ersatz- oder Tuningteile lohnen sich für Tamiya-Trucks?

Ersatz- und Tuningteile für Tamiya-Trucks sind vielfältig. Mit Metallkugellagern kann man zum Beispiel die standardmäßigen Kunststofflager ersetzen, um so weniger Reibung und dementsprechend weniger Verschleiß zu erreichen. Ein verbessertes Getriebe oder eine stärkere Antriebswelle dagegen kann die Belastbarkeit erhöhen. Auch stärkere Federn und Dämpfer sind als Upgrade zu empfehlen, besonders bei Fahrten auf unebenen Untergründen. Außerdem gibt es Licht- und Soundmodule, die das Modell weiter aufwerten können.



Wie kann man einen Tamiya-Truck weiter individualisieren?

Zur weiteren Individualisierung eines Tamiya-Trucks bieten sich zahlreiche Möglichkeiten an, die über technische Verbesserungen hinausgehen. Mit speziellen Modellbau-Sprays können die Designs zu einzigartigen Kunstwerken werden. Zusätzliche Aufkleber und Decals, die nicht im Kit enthalten sind, verleihen dem Modell eine persönliche Note. Auch individuell gestaltete Auflieger, etwa im passenden Maßstab 1:14, sind eine Möglichkeit der Individualisierung.



Wie baut man einen Tamiya-Truck richtig zusammen?

Der Zusammenbau eines Tamiya-Trucks beginnt mit einer gründlichen Durchsicht der Bauanleitung, die alle Schritte klar beschreibt. Wir empfehlen, die Bauteile gut zu sortieren und passendes Werkzeug wie Kreuzschlitzschraubendreher in verschiedenen Größen, Inbusschlüssel oder Seitenschneider bereitzuhalten. Kinder sollten an den Bausätzen nicht ohne Beaufsichtigung arbeiten. Bei der Montage von Fahrwerk, Getriebe und Achsen ist erhöhte Präzision gefragt, besonders auch beim Einbau elektronischer Komponenten. Möchte man eine Fernsteuerung integrieren, so sollte das direkt beim Aufbau geschehen. Bei einer späteren Nachrüstung könnte eine komplette Demontage des Modells vonnöten werden. Sollten Schwierigkeiten beim Zusammenbau auftreten, können auch Modellbau-Profis aus dem Fachhandel weiterhelfen.