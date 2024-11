Der Sand Scorcher ist ein ferngesteuertes Auto von Tamiya, das seit seiner Einführung RC- und Modellbau-Fans begeistert. Wir stellen das Modell vor und werfen einen Blick auf seine Technik.

Der Tamiya Sand Scorcher kombiniert das klassische Design eines VW Käfer mit moderner RC-Technik. Für das Fahrerlebnis ist wie bei allen Tamiya-Modellen jedoch erst der Zusammenbau und eine Fernsteuerung notwendig, die separat erhältlich ist. Wir empfehlen hierzu das RC-Zubehör von Carson.



Der Tamiya Sand Scorcher im Detail

Der Tamiya Sand Scorcher ist ein 1:10-Bausatzmodell des legendären Offroad-Buggys und begeistert seit über 30 Jahren RC-Fans. Zum Jubiläum wurde das Modell technisch überarbeitet und verfügt nun über neue Querlenker, Radträger sowie einen modernen Fahrtenregler. Mit einem Fiberglas-Chassis, Kugellagern, einem 540er-Elektromotor und der authentischen ABS-Karosserie bleibt der Sand Scorcher seinem Original treu. Das Modell ist für Modellbauer:innen ab 14 Jahren geeignet und misst zusammengebaut 40 cm in der Länge, 23 cm in der Breite und 18 cm in der Höhe.



Zubehör für den Tamiya Sand Scorcher

Für den Sand Scorcher gibt es empfehlenswertes Zubehör, um die Performance zu verbessern oder die Karosserie optisch aufzuwerten. Zum Motortuning empfiehlt sich beispielsweise der 540er-Sport-Tuned-Motor oder zum Modell passende Kugellager für ein reibungsloses Fahrverhalten. Um auf losem und sandigem Untergrund sicher unterwegs zu sein, empfehlen wir Sand-Rillenreifen oder Sand-Paddle-Reifen. Wenn man den Sand Scorcher personalisieren möchte, kann man auf entsprechende Farben oder Aufkleber für Offroad-Modelle zurückgreifen. Zum Zusammenbau wird außerdem entsprechendes Werkzeug wie Messer und Feilen benötigt. Für den sicheren Halt der Teile sollte man zusätzlich auch noch einen Kleber für den Modellbau besorgen.



Alternativen zum Sand Scorcher

Neben dem Sand Scorcher hat Tamiya auch andere Buggys und Offroad-Fahrzeuge im Sortiment. Darunter zum Beispiel der Tamiya Neo Fighter Buggy, der besonders gut für Anfänger:innen geeignet sein soll. Aber auch der Plasma Edge II mit High-Grip Spikereifen ist eine Empfehlung für Offroad-Fahrten. Wem die Designs der Buggys zu extravagant sind, kann stattdessen zum VW Beetle greifen. In einem ausführlichen Artikel haben wir einige Tamiya-Buggys im Detail vorgestellt.



Auch interessant:

Wie baut man ein Tamiya-Modell?

Der Bau eines Tamiya-Modells erfordert vor allem Fingerspitzengefühl und Geduld. Nachdem man die Anleitung studiert hat, sollte man die Teile sortieren und den Arbeitsplatz entsprechend vorbereiten. Der Aufbau beginnt meist mit dem Chassis, gefolgt von Aufhängung, Stoßdämpfern und Antrieb. Der 540er-Elektromotor und der Fahrtenregler werden eingesetzt, das Getriebe montiert und RC-Komponenten installiert. Danach folgen Räder und die ABS-Karosserie, die man auch bemalen und verzieren kann. Abschließend noch die Elektronik prüfen und los geht der erste Testlauf. Wenn dann alles klappt, ist das Modell bereit fürs Gelände. Sollten Schwierigkeiten auftreten, helfen Profis aus dem Modellbau-Fachhandel weiter.