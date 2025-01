Unter den ferngesteuerten Autos gehört das TT-02-Chassis von Tamiya zu den beliebtesten Plattformen. Wir zeigen, worauf es beim Bau ankommt und welche fertigen Modelle es mit TT-02-Chassis gibt!

Als direkter Nachfolger des TT-01 wurde der TT-02 vor allem für Einsteiger:innen im RC-Modellbau entwickelt, bietet jedoch auch Spaß für erfahrene Modellbauer:innen. Das Chassis bietet die Möglichkeit, verschiedene Karosserien, Reifen und Tuningteile anzubringen. Damit kann der TT-02 in unterschiedlichen Konfigurationen genutzt werden, sei es für Rennwagen auf ebener Straße oder für Offroad-Mobile in leichtem Gelände.

Welche Funktionen bietet das TT-02-Chassis von Tamiya?

Der TT-02 verfügt über einen Allradantrieb (4WD), der für gleichmäßige Kraftverteilung auf alle Räder sorgt und damit ein stabiles Fahrverhalten auf verschiedenen Untergründen ermöglichen soll. Die Basisversion ist mit einem Elektromotor und einem einfachen Kardanantrieb ausgestattet. Zudem gibt es ein Differentialsystem, das die Traktion verbessert sowie eine Aufhängung mit doppelten Querlenkern und hydraulische Stoßdämpfer. Das Chassis kann durch Tuningteile erweitert werden und auch zusätzliche elektronische Komponenten sollen sich leicht integrieren lassen.

Tamiya 1:10 RC TT-02R Chassis Kit

Diese verbesserte Version des TT-02-Chassis enthält neue Komponenten. Radaufhängung, Motorhalterung, Antriebswelle und Differentialausgänge wurden optimiert. Ein neu entwickelter Achsträger soll für mehr Stabilität in Kurven sorgen. Erstmals kommt das Kit mit silberfarbenen CVA-Öldämpfer und schwarzen Federn. Im Set mit inbegriffen sind zehn Speichenfelgen. Eine Karosserie, ein Akku, ein Motor und die RC-Ausrüstung sind nicht enthalten.



Tamiya 1:10 RC TT-02 Type SRX Chassis Kit

Der TT-02 SRX ist eine Tuningversion des TT-02-Chassis, basierend auf dem TT-02 Tourenwagenchassis und ausgestattet mit TRF420-Aufhängungsteilen. Der Bausatz enthält mehrere Tuningteile, darunter 37 mm Antriebswellen, Differentiale, eine Starrachse vorne und ein TRF419 Fahrwerks-Upgrade, die das Modell stabiler und anpassbarer machen sollen. Auch hier muss man Karosserie, Akku, Motor und RC-Ausrüstung selbst dazukaufen.



Welches Zubehör ist für den Modellbau nötig?

Um das selbstgebaute Modell später fernsteuern zu können, benötigt man eine RC-Ausstattung, die mit dem RC-Werkzeugset zusammengesetzt werden kann. Zusätzlich ist eine Tamiya-kompatible Fernbedienung, ein je nach Modell passender Akku und selbstverständlich ein Motor wie den Tamiya E-Motor RS-540 Torque-Turned oder den Tamiya E-Motor Typ 540-N nötig, um das Modellauto anzutreiben. Wir können das Komplettset des Herstellers Carson empfehlen. Hier sind alle notwendigen Komponenten enthalten.



Wie wird der Tamiya TT-02 zusammengebaut?

Der Bauprozess beginnt mit dem Zusammensetzen des Antriebsstrangs und des Differentials, gefolgt von der Montage der Aufhängung und der Stoßdämpfer. Auch die Verkabelung der elektronischen Komponenten ist ein wichtiger Schritt, der sauber und ordentlich durchgeführt werden muss, um spätere Probleme zu vermeiden. Wer den Motor tunen möchte, ist unter anderem mit dem Highspeed-Getriebeset und dem Elektromotor 540 Sport Tuned gut beraten. Mit diesen Zubehörteilen beschleunigt das Modell schneller und erreicht eine höhere Endgeschwindigkeit.



Welche Karosserien kann man nachrüsten?

Tamiya bietet eine Vielzahl an Karosserien und Karosseriedesigns an, die mit dem TT-02 kompatibel sind, wie zum Beispiel den McLaren Senna, den Audi Quattro Rallye A2 oder den Mercedes-Benz G500. Es handelt sich hierbei um Rohkarossen, an die verschiedene Teile wie Stoßstangen und auch Designs in Form von Aufklebern selbst angebracht werden müssen.



Welche Komplett-Modellbaukits mit TT-02-Chassis gibt es?

Unter anderem bietet Tamiya einen Mercedes-AMG GT3, einen Audi V8 Tourenwagen, einen Mitsubishi Lancer Evo V oder auch einen Porsche 911 GT3 (992) als kompletten Bausatz an. Hier muss man die einzelnen Teile für ein fertiges Auto nicht erst einzeln kaufen, sondern kann direkt los bauen. Wichtig zu beachten: Bei späteren Upgrades für die Modelle ist oft eine komplette Demontage notwendig.



Sind Tamiya-Bausätze für Anfänger:innen geeignet?

Tamiya-Bausätze sind für ein breites Spektrum von Modellbau-Fans geeignet, von Anfänger:innen bis hin zu erfahrenen Enthusiast:innen. Für alle Einsteiger:innen gibt es meist gut verständliche Anleitungen und weniger komplizierte Bausätze. Für alle, die schon etwas mehr Erfahrung mitbringen, sind die verschiedenen Tuningmöglichkeiten gut geeignet, um sich kreativ auszutoben.