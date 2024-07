Das Supersportler-Event schlechthin

In Zolder, Belgien, findet am 6. und 7. Juli 2024 ein großes Supersportler-Event statt: Beim Supercar Madness 2024 ist der Name Programm – Besuchende dürfen sich also auf eine Vielzahl hochkarätiger (Super)Sportwagen und ein prall gefülltes Programm freuen!

Öffnungszeiten von Supercar Madness 2024

Einmal mehr laden die Veranstalter von 402 Automotive zum Supercar Madness ein, einem Supersportler-Event direkt an die Rennstrecke Zolder in Belgien. Über den Zeitraum vom 6. bis zum 7. Juli 2024 bietet sich den Zuschauer:innen ein volles Programm, denn das Event geht weit über ein Sportwagentreffen hinaus. Sowohl die Rennstrecke als auch das Paddock sind zu den Öffnungszeiten von je 9 bis 18 Uhr voll besetzt. Von historischen Formel-Fahrzeugen bis hin zu GT3-Boliden und Hypercars dürfte wohl für jeden Geschmack etwas dabei sein. Auch Teil des Programms: Dragrace-Läufe und eine Sim Racing Area.

Das sind die Ticketpreise

Die Tickets für das Supercar Madness 2024 kosten im Onlinehandel 32,50 Euro für Erwachsene (ab 13 Jahren) und zehn Euro für Kinder (zwischen 6 und 12 Jahre alt). Die Tageskasse erhöht die Beträge auf 35 und 15 Euro. Ein Wochenendticket lässt sich nur online buchen zu Preisen von 42,50 Euro (Erwachsene) und 15 Euro (Kinder zwischen 6 und 12 Jahren). Die Parkgebühren gibt der Veranstalter mit zehn Euro an. Auch eine Anmeldung zu den Hotlaps (60 Euro, 20 min freies Fahren) und dem Dragrace (25 Euro) ist online möglich.

Alles zum Programm

Das Programm beim Supercar Madness 2024 ist vielfältig. Auf der Rennstrecke messen sich verschiedenste Autos, vom wendigen Mazda MX-5 bis hin zu historischen Formel-Fahrzeugen, in diversen Rennserien. Auch Besucher:innen dürfen in Zeitslots, sogenannte Hotlaps, zu gegebenen Zeiten 20 min lang über die Strecke fahren. Aber: Es darf nicht jedes Auto drauf. Denn der Name von der Veranstaltung ist schließlich auch Programm. Darüber hinaus finden an beiden Eventtagen im Paddock Dragraces statt. Auch hier kann man sich zur Teilnahme gegen eine Gebühr anmelden. Dort stehen ebenfalls eine Vielzahl von (Super-)Sportwagen, Hypercars und Rennwagen zur Schau. Und für die Gamer gibt es ein Sim Racing Areal, bei dem auch verschiedene Hersteller von Hardware vor Ort sind.