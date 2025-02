Wie Autohersteller den Super Bowl nutzen

Das Sportereignis des Jahres und die Königsklasse der Werbeindustrie ist der Super Bowl! Warum Autohersteller hier gerne mehrere Millionen für wenige Sekunden zahlen und die besten Werbeclips hier!

Es ist das größte sportliche Tagesereignis der Welt: Der Super Bowl ist nicht nur ein überaus spannendes Spektakel, sondern auch über die Grenzen hinweg berühmt für spektakuläre Werbespots und eine legendäre Halbzeitshow. Besonders Automobilhersteller nutzen die hohen Einschaltquoten, um ihre neuesten Modelle zu zeigen und lassen sich das auch viele Millionen kosten. Hier kommen die außergewöhnlichsten Fakten zum Super Bowl!

Wann und wo findet der Super Bowl 2025 statt?

Wenn am 9. Februar 2025 der Super Bowl LIX, also das 59. NFL-Finale im Caesars Superdome in New Orleans stattfindet, treffen die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles. Es geht für die beiden besten Teams der NFL nicht nur um die begehrte Vince Lombardi Trophy, sondern für die Chiefs auch um den vielleicht dritten Super-Bowl-Sieg in Folge – das hat in der langen Geschichte der NFL noch keine Mannschaft geschafft. Doch beim Super Bowl geht es um viel mehr als nur um Sport!

Teuerste Werbung der Welt: BMW, Jeep, Mercedes & Co. zahlen Millionen

Für den Super Bowl 2025 hat Jeep für rund sieben Millionen Dollar einen 30-sekündigen Werbeslot gebucht. Worum es darin gehen wird, wird natürlich nicht verraten. Aber der Automobilbauer betritt damit kein Neuland, denn bereits 2023 hat Jeep seinen Werbespot mit dem Titel "Electric Boogie" während des Super Bowl präsentiert und seinen Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen damit einen Aufschwung verpasst.

Aber lohnt es sich, so unglaublich viel Geld für so wenige Sekunden zu zahlen? Für viele Automobilhersteller lohnt sich diese riesige Investition tatsächlich. Weil der Super Bowl das meistgesehene TV-Event in den USA ist, erreicht man mit der Werbung auf einen Schlag rund 100 Millionen Zuschauende. Zudem bleiben gute Werbespots durch Youtube und Social Media lange im Gespräch und die Marken verzeichnen einen messbaren Anstieg auf ihrer Website sowie auch eine messbare Verkaufssteigerung. So hat beispielsweise die Werbung von Hyundai 2016 dazu geführt, dass es einen neuen Rekord an Google-Suchanfragen für Hyundai gab. Es zahlt sich also für einige Volumenhersteller aus, hier zu investieren. Für Luxusmarken wie Ferrari oder Lamborghini lohnt es sich eher nicht, da die Käufergruppe kleiner und auch nicht primär über die TV-Werbung zu erreichen ist.



Die erfolgreichsten Auto-Webespots beim Super Bowl

Volkswagen: „The Force“ (2011)

Dieser Spot wurde zu einem der meistgesehenen Werbespots überhaupt: Ein kleiner Junge hat sich als Darth Vader verkleidet und versucht überall, mit seiner "Macht" Gegenstände zu bewegen. Doch nirgends will ihm das gelingen. Sein Vater überrascht ihn damit, dass er den VW Passat über die Fernbedienung startet und sein Sohn glaubt, dass er es endlich geschafft hat und tatsächlich Superkräfte besitzt. Dem Passat bescherte es seinerzeit einen ordentlichen Schub bei den Verkaufszahlen sowie 60 Millionen Youtube-Views.

Jeep: „Groundhog Day“ (2020)

Jeep ließ Bill Murray in seiner legendären Rolle aus "Und täglich grüßt das Murmeltier" zurückkommen. Diesmal erlebt er den Tag jedoch sehr gerne immer wieder neu – weil er einen Jeep Gladiator fahren kann.

Kia: „The perfect Getaway“ (2015)

Der ehemalige James Bond-Darsteller Pierce Brosnan glaubt, einen Actionfilm zu drehen. Dabei geht es um etwas ganz anderes. Mit erfrischend viel Selbstironie wurde der Kia Sorento 2015 beworben.

BMW: „Talkin like Walken“ (2024)

Seinen vollelektrischen i5 hat BMW mit einem humorvollen Werbespot beim Super Bowl 2024 gezeigt. Der Schauspieler Christopher Walken spielt dort die Hauptrolle, einen Gastauftritt hatte aber auch der Sänger Usher.

Verrückte Fakten und Zahlen zum Super Bowl

Viel Geld? Nicht für die Künstler:innen!

Während große Marken Millionen für wenige Sekunden Werbezeit oder für Werbeflächen zahlen, erhalten die Superstars, die in der Halbzeitshow auftreten keinen einzigen Cent. Denn die NFL zahlt keine Gagen, übernimmt aber zumindest die Grundkosten für die Produktion. Viele Stars investieren jedoch noch sehr viel Geld aus eigener Tasche, um ihre Show noch außergewöhnlicher zu machen und die Streaming- sowie Albumverläufe anzukurbeln. Man sagt, dass The Weeknd beim Super Bowl 2021 knapp sieben Millionen Euro in seine Show gesteckt hat. Genauso viel investierte ein Jahr später Dr. Dre in seine Rap-Show, die er gemeinsam mit Eminem und Snoop Dogg abrundete.

Meistgesehene Show im Fernsehen

Die Oscar-Verleihung? Die Präsidentschaftswahlen? Nein. Nahezu alle Rekorde für die meistgesehene TV-Sendung in den USA hält der Super Bowl!

Bitte nicht alle gleichzeitig auf Toilette

Während des Spiels sinkt der Wasserverbrauch drastisch – aber in der Halbzeitpause explodiert er, weil Millionen Menschen gleichzeitig auf die Toilette rennen. Ernsthafte Probleme oder dokumentierte Fälle von Wasserrohrbrüchen gab es aber bislang nicht. Der größte Kollaps beim Super Bowl bleibt also auf dem Spielfeld, nicht in den Abwasserrohren.

Schwer und wertvoll

Jede einzelne Super-Bowl-Trophäe, die Vince Lombardi Trophy, wird komplett von Hand aus Sterlingsilber gefertigt und wiegt knapp 3,2 kg. Hergestellt wird die etwa 55 cm hohe Trophäe von der berühmten Luxusmarke Tiffany & Co. Und soll knapp 50.000 Dollar kosten.

Auch ein Fress-Festival der Superlative

Am Super Bowl-Sonntag werden in den USA über 1,4 Milliarden Chicken Wings verspeist. Und es ist der größte Pizza-Tag des Jahres: Allein die Pizza-Kette Domino’s verkauft über elf Millionen Pizzastücke, das entspricht mehr als 5000 Pizzen pro Sekunde. Zudem werden rund 14.500 Tonnen Chips, sechs Millionen Kilo Käse und zwölf Millionen Burger verspeist. Dazu trinken Amerikaner an diesem Tag über 1,2 Milliarden Liter Bier.

Keine Limits auch bei den Ticketpreisen

Für den Super Bowl LIX, der am 9. Februar 2025 im Caesars Superdome in New Orleans stattfindet, kosten die Tickets zwischen 4000 uns 7000 US-Dollar. Die teuersten VIP-Tickets für den Super Bowl können jedoch auch über eine Million Dollar kosten. Was es dafür gibt? Immerhin Gourmet-Catering, Premium-Getränke und andere Annehmlichkeiten.