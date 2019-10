Vermeintlich städtische Knöllchen gegen SUV sorgten in Köln-Deutz für große Aufregung. Diese prangern aufmerksamkeitsheischend den CO2-Ausstoß, den Platzbedarf, das Unfallrisiko und den Materialaufwand des Fahrzeugtyps an – und betiteln SUV-Besitzer obendrein als "unangemessen und egoistisch". Wie die Stadt Köln das Vorgehen einschätzt, erklärt das Video. Mehr zum Thema: So die Parkscheibe richtig einstellen

News Höhere Bußgelder für Falschparker: Online-Petition 100 Euro plus ein Punkt für Falschparker gefordert